Massör Skilodge / Riksgränsen
2025-08-18
Om jobbet
Som massör har du en viktig roll i att erbjuda gäster avkoppling och återhämtning efter en dag i skidbackarna. Ditt arbete bidrar till att skapa en minnesvärd och välkomnande upplevelse för gästerna, där hälsa och välmående står i fokus.
Massagebehandlingar: Genomföra olika typer av massage, såsom avslappningsmassage, djupvävnadsmassage eller sportmassage, anpassade efter gästernas behov.
Kundrådgivning: Ge råd till gäster kring återhämtning, stretching och hur de kan förebygga skador.
Service och värdskap: Säkerställa en varm och professionell kundupplevelse i en avslappnad miljö.
Planering och tidsbokning: Hantera bokningar, kommunicera med gäster och planera din arbetstid effektivt.
Hygien och förberedelser: Hålla massageutrymmet rent och välorganiserat samt förbereda produkter och material inför varje behandling.
Tilläggsprodukter: Vana och förståelse för vad skidåkare behov.
Arbetsmiljö
Du arbetar i en naturnära och avslappnad miljö där atmosfären präglas av lugn och harmoni. Dina kunder är ofta skidåkare som söker återhämtning efter en aktiv dag, eller gäster som vill unna sig en stunds avkoppling under sin vistelse.Kvalifikationer
Certifierad massör med kunskaper inom olika massagetekniker.
Erfarenhet av att arbeta med sportrelaterade behandlingar är meriterande.
God kommunikationsförmåga och känsla för service.
Förmåga att arbeta självständigt och hantera ett flexibelt arbetsschema.
Intresse för hälsa, wellness och friluftsliv är ett plus.
Erfarenhet av skidåkning i högalpina miljöer och säkerhetstänk runt helikoptrar.
Förmåner
Möjlighet att arbeta i en inspirerande fjällmiljö.
Tillgång till skidåkning och andra aktiviteter när du är ledig.
Samarbete med ett engagerat team inom gästservice och wellness.
Chansen att skapa minnesvärda upplevelser för gäster från hela världen.
Det här jobbet passar dig som vill kombinera din passion för massage med en aktiv och naturnära livsstil! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
Niehku Adventure AB (org.nr 556593-9054), http://www.niehku.com
