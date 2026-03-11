Massör/Massageterapeut

Ab Cleaneo / Hälsojobb / Lund
2026-03-11


För kunds räkning så söker vi nu en certifierad massör som vill bli en del av deras salong.
Hos kunden står kvalitet, välbefinnande och personlig service i fokus, och vi söker dig som brinner för att ge varje kund en avkopplande och förstklassig upplevelse.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Om tjänsten
Som massör hos oss arbetar du i en lugn och harmonisk miljö där kunden alltid är i centrum. Du kommer att utföra behandlingar med hög kvalitet och bidra till en rogivande atmosfär där kunderna kan slappna av och återhämta sig.
Vi söker dig som:
Är certifierad massör
Har ett professionellt och varmt bemötande
Är noggrann, serviceinriktad och passionerad för ditt yrke
Gärna har tidigare erfarenhet från spa eller salong
Svensktalande och/eller engelsktalande.

Varmt välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ansokan@cleaneo.se

Arbetsgivare
Ab Cleaneo (org.nr 559193-2032)

Arbetsplats
Cleaneo, AB

Jobbnummer
9790928

