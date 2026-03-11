Massör/Massageterapeut
För kunds räkning så söker vi nu en certifierad massör som vill bli en del av deras salong.
Hos kunden står kvalitet, välbefinnande och personlig service i fokus, och vi söker dig som brinner för att ge varje kund en avkopplande och förstklassig upplevelse.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som massör hos oss arbetar du i en lugn och harmonisk miljö där kunden alltid är i centrum. Du kommer att utföra behandlingar med hög kvalitet och bidra till en rogivande atmosfär där kunderna kan slappna av och återhämta sig.
Vi söker dig som:
Är certifierad massör
Har ett professionellt och varmt bemötande
Är noggrann, serviceinriktad och passionerad för ditt yrke
Gärna har tidigare erfarenhet från spa eller salong
Svensktalande och/eller engelsktalande.
Varmt välkommen med din ansökan

Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
