Massör/massageterapeut

2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Edits Massage & Rehab AB i Göteborg
Vi söker massör med magiska händer
Vi söker en engagerad och professionell massör med relevant utbildning inom massage eller kroppsterapi och minst 1-2 års dokumenterad erfarenhet.
Du brinner för att hjälpa människor att må bättre, har ett vänligt bemötande och stor känsla för service.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Relevant utbildning inom massage, kroppsterapi eller liknande
Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet som massör
God kunskap i olika massagetekniker (t.ex. klassisk, terapeutisk, idrottsmassage)
Professionalism, noggrannhet och ansvarskänsla
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på klinik, spa eller inom friskvård
Ytterligare certifikat eller specialiseringar
Vi erbjuder:
Trevlig och harmonisk arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Chansen att utvecklas tillsammans med ett engagerat team
Har du magiska händer och en passion för massage?
Välkommen att skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: Marketing@editrehab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edits Massage & Rehab AB
(org.nr 559407-7736)
Stortoppsgatan 10 (visa karta
)
414 57 GÖTEBORG Kontakt
Edyta Nilsson Marketing@editrehab.se Jobbnummer
9468324