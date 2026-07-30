Massör
Suphannahong Wellness Treatments and Spa AB / Hälsojobb / Lund Visa alla hälsojobb i Lund
2026-07-30
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Nu söker vi flera engagerade och positiva medarbetare med god erfarenhet i thaimassage som vill vara med och ge våra gäster en underbar massageupplevelse!
Det här förväntar oss:
Du kommer, förutom utöva din profession som thaimassör, även tar hand om våra gäster på ett trevligt, professionellt sätt och har en säljande personlighet. Du är en viktig del i gästens upplevelse.
I arbetsuppgifterna ingår även att se till att arbetsplatsen är rent och snyggt, fruktfatet fyllt, tekanna full och att gästerna känner sig omhändertagen.
Du utför alla, eller av, verksamhetens behandlingsutbud. Vi kommer internt att lära upp våra nyanställda i vårt unika massageutbud.
Tempot i arbetet kan ofta vara högt och det krävs att man kan jobba som ett team med sina kollegor och att man ställer upp för varandra.
Vi vill gärna att du utvecklas och växer tillsammans med oss!
Utöver utbildning och erfarenhet som thaimassör är det meriterande om du har erfarenhet av andra spa-och friskvårdsbehanlingar.
Vi ses!!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
ringar, mejla
E-post: vicky@suphannahong.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suphannahong Wellness Treatments and Spa AB
(org.nr 559179-7344)
Lilla Tvärgatan 16 A (visa karta
)
223 53 LUND Arbetsplats
Suphannahong Thaimassage AB Kontakt
Vicky Nilsson vicky@suphannahong.se 0793375936 Jobbnummer
10015621