Massageterapeut i Helsingborg

Om jobbet
Vi på Nenas Friskvård AB söker en erfaren och passionerad massör till vårt team! Om du har ett genuint intresse för hälsa och välmående, samt vill ge vara kunder en avkopplande och professionell upplevelse.
Om rollen:
Som massör hos oss kommer du att ge kunderna olika typer av massagebehandlingar, som klassisk massage, djupgående massage, och du kommer att få utbildning i Klassisk Filipinsk Hilot massage. Du kommer att arbeta med att lindra smärta, stress och spänningar, samtidigt som du erbjuder en högkvalitativ och personlig service.
• Vi söker en duktig massör med certifierad erfarenhet av Klassisk massage.
• Helst boende i Helsingborg eller dess närhet. Vi har även en arbetsplats i Landskrona
• Service inriktad, lyhörd, flexibel, passa tider och kan jobba helger.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: info@nenasfriskvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Actic Helsingborg". Arbetsgivare Nenas Friskvård AB
(org.nr 559386-5974), https://nenasfriskvard.se
Actic - Simhallsbadet (visa karta
)
252 19 HELSINGBORG Arbetsplats
Nenasfriskvård i Helsingborg Kontakt
Nena Manodom info@nenasfriskvard.se 0709906063 Jobbnummer
9451428