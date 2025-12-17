Massageterapeut

Cristakliniken AB / Hälsojobb / Arvika
2025-12-17


Vi söker en erfaren massör. Merit om du även kan djupvågsbehandling / fasciabehandling.
Vi erbjuder en lugn och trivsam miljö där kvalitet, omtanke och kundens välmående står i centrum.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Kvalifikationer
• Certifierad massör enligt Branschrådet Svensk Massage
• Minst 1-2 års dokumenterad erfarenhet som yrkesverksam massör
• God kunskap i klassisk svensk massage
• Meriterande: Erfarenhet av djupvågsbehandling
Vi erbjuder
• En trygg och harmonisk arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas inom olika behandlingsformer
• Flexibla arbetstider
• Lön enligt överenskommelse
Vem är du?
Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och arbetar självständigt med ansvar för dina behandlingar. Du är lyhörd för kundens behov och bidrar till en positiv atmosfär på kliniken.
Söker också efter någon som vill lära sig Japanese Head Spa, lymfbehandling samt färgning av bryn och frans samt vaxning. Bra om du skulle vilja lära dig detta. Då ingår utbildning av oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: crista@cristakliniken.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cristakliniken AB (org.nr 559164-4553)
Hantverksgatan 3 A (visa karta)
671 31  ARVIKA

Jobbnummer
9651017

