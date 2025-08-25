Maskintjänstchef
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Gotland Visa alla maskinreparatörsjobb i Gotland
2025-08-25
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Gotland
, Valdemarsvik
, Nynäshamn
, Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Maskintjänstchef
Söker du ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete i en organisation med ett framåtskridande och positiv atmosfär där du har möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team och får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens behov.
Det förändrade omvärldsläget gör att Försvarsmakten och Gotlands regemente befinner sig i en kraftig expansionsfas och i en omfattande tillväxtresa där förmågehöjningar och förändringar är ständigt pågående. I pågående förmågehöjning kommer också andra nationer inom NATO att vara dimensionerande för fortsatt utveckling.
Gotlands regemente tillförs ny förmåga genom Trupptransportbåt Större 2000. Båtarna kommer bland annat att utföra bevakningsuppgifter och delta i eget och andra förbands övningar. Besättningen utgörs av båtchef, stf båtchef och maskintjänstchef. Besättningen kommer att ansvara för framförande samt drift och underhåll av två båtar av samma typ.
Trupptransportbåt Större 2000 (TPBS 2000) är en vattenjetdriven båt, ca 24 m lång och ca 5 m bred. Den är utrustad med tre vattenjetaggregat som ger en fart över 35 knop. Båten är utrustad med elektroniskt manöversystem, navigationssystem och sambandsutrustning för både militär och civil trafik. Båten kan lasta en pluton stridsutrustade soldater inombords och har stor lastkapacitet ute på däck.
• Motorer: Vabis DI 13 077M, 551 kW
• Vattenjetaggregat: Kongsberg S40-3
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvarig för drift och underhåll av enhetens två Trupptransportbåt Större 2000.
Att tillsammans med båtchef och stf båtchef framföra båten.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Framföra båten med ansvar för maskin
• Utföra tillsyn av fartyget
• Utföra däckstjänst
• Delta i övningsverksamhet vid eget och andra förband
• Stödja Hemvärnet vid utbildning av båtbesättningar
• Genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll
Kvalifikationer
• Maskinbefälsexamen VII/M7 eller högre
• B-körkort
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Simkunnighet: simning 400m, livräddning 50m (dykdjup 3m), hopp från 5m med flytväst
• God fysik för att uppfylla FM fysiska krav
• Uppfylla kraven för godkänd läkarundersökning sjögående personal
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datavana Publiceringsdatum2025-08-25Dina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad kollega som är strukturerad, prestigelös. Du behöver vara flexibel, kunna prioritera och fatta beslut. Du trivs med att arbeta i en miljö som präglas av förändring, utveckling, nyskapande och expansion. Du behöver ha förståelse för Försvarsmaktens unika uppgifter. Arbetet ställer krav på både ledaregenskaper men också att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Som maskintjänstchef förväntas du ha goda kunskaper inom det skeppstekniska området. Du bör vara stresstålig eftersom arbetet kan vara mentalt påfrestande då svåra och komplexa uppgifter behöver lösas på kort tid och med kort varsel. I tjänsten krävs det även att du är noggrann samt drivande i din egen utveckling. Du bör ha goda kunskaper inom sjömanskap.
Stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
• Skeppsteknisk utbildning på Amfibiebataljonens båtar
• Värnplikt/GU med godkänt resultat
• Basic safety
• Utbildad på vapensystem Ksp58, Ksp88
• Körkort behörighet C
• Nautisk kompetens i den militära behörighetsnivån N8
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning, civilanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten innebär placering i säkerhetsskyddsklass samt krigsplacering.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Gotlands Regemente, Tofta Västerhejde.
Tillträdesdatum: Snarast eller efter överenskommelse
Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära nationella samt internationella insatser. Arbetsuppgifter kommer utföras med oregelbundet schema, i vissa fall upp till 14 dagar. Arbete på annan ort kan förekomma. Resor, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Sökandes utan grundläggande soldatutbildning kommer på sikt genomföra en anpassad grundläggande soldatutbildning för civilanställd personal (GSU).
Upplysningar om befattningen
Fv Stefan Svensson, 0721-877023
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ulrica Löfgren, 010-825 96 12
Fackliga företrädare
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Simona Malmros
SEKO Karin Ivarsson
SACO FM
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på telefon 0505-451000.
Välkommen med din ansökan senast 2025-05-11
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befa
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472868