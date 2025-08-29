Maskinställare/mekaniker
2025-08-29
Graphic Packaging international är ett globalt ledande förpackningsföretag med 25 000 medarbetare på 130 platser världen över. I Tibro tillverkar vi livsmedelsförpackningar till livsmedel- och fastfood industrin och är europas ledande tillverkare av fiberbaserade livsmedelsförpackningar till frysta maträtter. Hos oss finns möjligheten till att växa internt och även internationellt!
Vem söker vi?
Till vår fortsatta expansion söker vi nu maskinställare/mekaniker. Vi söker dig som är flexibel med brinnande intresse och känsla för att utföra ett arbete med bra kvalitet vid ställ av verktyg, inställningar och reparationer. Ditt huvudsakliga arbete kommer att bestå av att ställa och justera maskiner. Tjänsten gäller rullande två skift, det vill säga arbete under kvällar och dagtid
Vi söker sig som har erfarenhet av likande arbete i en industriell miljö. Vi ser dig som har en positiv inställning till nya utmaningar och utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert samt noggrant tillvägagångsätt.
Låter detta intressant?
Vill du bli en del av Graphic Packaging International tveka inte att skicka in en ansökan till tibro.jobb@graphicpkg.com
.
Ange referens Maskinställare/mekaniker i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: tibro.jobb@graphicpkg.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinställare/mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GPI Tibro AB
(org.nr 556124-6629)
Grönhultsvägen 11 (visa karta
)
543 51 TIBRO Jobbnummer
9482691