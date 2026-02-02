Maskinskötare / Däckmontör / Mekaniker
2026-02-02
We are now looking for a candidate interested in working with, car parts and mechanical maintenance in northern Stockholm.
No experience is required, althoug a strong interest in vehicles and mechanics is a big advantage. International candidates are welcome to apply!
Vi söker nu en motiverad & engagerad person till vår verksamhet i Vallentuna norr om Stockholm.
Arbetsuppgifterna består av montering av däck och fälgar, arbete på diverse fordon samt underhåll av maskiner och fordon.
Följande profil önskas:
Erfarenhet från tidigare bilverkstad / däckverksamhet är inte ett krav men starkt meriterande.
Intresse för fordon och att lära sig nya uppgifter.
B körkort är ett stort plus. God fysik krävs då arbetet innehåller en del tyngre lyft.
Strukturerad och kundfokuserad i sitt sätt att jobba, med egen drivkraft.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och motivation snarare än en lång branschspecifik erfarenhet.
Urval sker löpande så tveka inte att skicka din ansökan redan idag.
Anställningen kommer initialt att ske som en provanställning med en omfattning på mellan 50-100% enligt ö.k.
Vi är ett familjeföretag baserat i Vallentuna som säljer och monterar däck och fälgar samt bedriver verksamhet inom biltillbehörsbranschen som grossist.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: fredrik.bakerlind@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsbiten Sverige AB
(org.nr 559055-5370) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Åkerlind fredrik.bakerlind@gmail.com 0707208881 Jobbnummer
9718881