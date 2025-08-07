Maskinsäkerhetsspecialist
MASKINSÄKERHETSSPECIALIST
Bli en del av Scanias transformationsresa
Scania genomgår en spännande förändring där vi inte längre bara är en leverantör av lastbilar, bussar och motorer - vi strävar efter att bli en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar. Vårt engagemang för innovation och tillväxt driver vår framgång, och för att leda denna förändring behöver vi dedikerade professionella som kan vara med och påverka.
På Scania prioriterar vi förändringsarbete och stöttar våra anställda och intressenter i att anamma nya strategier, teknologier och processer. Vår vision är Scania Care - Zero Harm, och våra strategiska mål är inriktade på att uppnå denna ambitiösa vision.
Under denna transformation får du stora möjligheter att påverka våra arbetssätt. Vår verksamhet i Södertälje erbjuder en bekant, engagerande och inkluderande arbetsplatskultur. Om du är passionerad kring maskinsäkerhet och har god kunskap om Scanias PEIP- och TFP-processer vill vi gärna höra från dig.
Rollen
Som Maskinsäkerhetsspecialist kommer du att säkerställa att vi följer både lagkrav och Scanias egna standarder för de maskiner vi införskaffar. Detta innebär att ge strategiskt stöd och proaktiv rådgivning till vår produktionsingenjörsorganisation, agera som oberoende expert för att minska risker på arbetsplatsen och höja säkerhetsmedvetenheten inom företaget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödja och vägleda maskininvesteringsprojekt när det gäller säkerhetsfrågor inom PEIP-processen.
Hålla intressenter informerade om ny och uppdaterad lagstiftning samt Scanias krav.
Erbjuda vägledning och delta i utredningar av komplexa incidenter som involverar maskiner.
Genomföra riskbedömningar inom investeringsprojekt och granska tekniska lösningar för att säkerställa efterlevnad.
Genomföra affärsresor relaterade till leverantörsbesök, leveransinspektioner och brådskande åtgärder som är kritiska för Scanias verksamhet.
Verifiera produktionscertifikat innan idrifttagning.
Delta i Green Arrow/TED-projekt (Forskning och utveckling).
Hålla sig uppdaterad om förändringar i lagstiftning som Maskindirektivet och arbete med utrustning.
Aktivt delta i forum, möten och kommittéer som rör maskinsäkerhet.

Kvalifikationer
Utbildad ingenjör inom mekanik eller elektroteknik, eller motsvarande erfarenhet, helst från tillverkningsindustrin.
Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist/Expert.
Utbildad Arbetsmiljöingenjör med kunskap om arbetsmiljörisker och lagstiftning.
Kunskap om relevant lagstiftning som ATEX, PED och standardisering relaterat till Maskindirektivet.
Grundläggande kunskaper i byggarbetsmiljösamordning.
Nyfikenhet, driv och en strukturerad arbetsmetod.
Starka samarbets- och kommunikationsförmågor.
Förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar och arbeta utifrån ett affärsnyttoperspektiv.
Goda digitala färdigheter samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med varierande och utmanande arbetsuppgifter i ett hybrid arbetsupplägg, vilket innebär att du kan arbeta hemifrån några dagar i veckan om tjänsten tillåter. Vi kan även erbjuda dig en individuell utvecklingsplan som du skapar tillsammans med din chef för att hjälpa dig att nå dina mål och få rätt stöd på vägen. Förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter kan vi som anställd på Scania erbjuda dig förmåner såsom gratis träning på Scanias egen hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, prestationsbonus, tjänstepension, flexibla arbetstider, lunch till rabatterat pris, möjlighet till tjänstebil och mycket mer. Scania arrangerar även flera evenemang under året där familj och vänner alltid är välkomna, vilket uppskattas av alla. Om du bor i Stockholm erbjuder vi också en direktbuss mellan Stockholm och Södertälje med Scania Jobexpress.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer pågår. Denna rekryteringsprocess sker i samarbete med Talent&Partner.
Vänligen skicka din ansökan via länk eller direkt till work@talentpartner.se
.
Genom att skicka in din ansökan/CV kommer all personlig information du tillhandahåller att omfattas av Talent&Partners policy för anställdas data GDPR. Vänligen granska vår policy noggrant online innan du skickar in någon av dina personliga uppgifter. Du kan kontakta oss på info@talentpartner.com
Ersättning
