Maskinreparatör, truckar mm

Arendals maskin & materialhantering AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2025-08-13


Vi på Arendals Maskin & Materialhantering erbjuder bra och pålitlig service samt snabb reparation av maskiner såsom truckar, terminaltraktorer, hjullastare, staplare mm.
Vi söker 1 mekaniker med maskinvana och kunskap gällande maskinreparationer. Vi ser gärna att du har kunskap i elektronik, pneumatik och hydraulik.
Service samt reparation utförs hos kund eller hos oss i vår välutrustade verkstad i Göteborg (Arendal).
Du utgår från verkstaden på Arendals Allé i Göteborg.
Eftersom huvuddelen av arbetet sker från servicebuss ute hos våra kunder krävs minst B-körkort.
Du som söker skall kunna jobba självständigt och ha branschvana från liknande jobb. Truck-kort är inget krav. Vi erbjuder truckkorts-utbildning till rätt person.
Tjänsten startar med 6 månaders provanställning.
För mer information kontakta: Inge Karlsson, 031-54 68 68

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: inge@arendals.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arendals Maskin & Materialhantering AB (org.nr 556726-3792)
Arendals allé 3 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arendals Maskin och Materialhantering

Kontakt
Inge Karlsson
inge@arendals.se
0709838002

Jobbnummer
9456882

