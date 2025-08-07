Maskinpersonal
2025-08-07
Vaktmotorman sökes till M/S Eckerö - Tillsvidareanställning
Gillar du att jobba i ett högt tempo, sprida glädje omkring dig och ta ansvar i ett tekniskt utmanande team? Då har vi jobbet för dig!
M/S Eckerö söker en vaktmotorman för tillvidareanställning till vår maskinavdelning - en viktig roll i att säkerställa driften ombord på Östersjöns kanske trevligaste passagerarfartyg. Tillträde sker i september 2025 eller enligt överenskommelse.
Vi seglar under svensk flagg mellan Grisslehamn och Åland och erbjuder våra gäster Östersjöns bästa mat och förstklassigt värdskap. Du blir en del av en engagerad besättning där trivsel och professionalism går hand i hand.
Hos oss arbetar du enligt det attraktiva 2:3-systemet - vilket innebär att varje arbetad dag ombord ger 1,5 dagar ledigt.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som vaktmotorman arbetar du i hjärtat av fartyget - maskinavdelningen. Här får du ta del av ett varierat arbete i en trivsam och professionell miljö, där laganda och teknisk kompetens står i centrum.
Vi söker dig som har:
Relevant yrkeserfarenhet
En positiv inställning och en god samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska, då det är arbetsspråket ombord
Innehar specialbehörighet som Vaktgående maskinpersonal (STCW III/4), utfärdad av Transportstyrelsen
Meriterande är om du även har behörighet att vikariera som maskinbefäl.Så ansöker du
Ta chansen till ett sjöfartsjobb med både tekniska utmaningar och oslagbart schema!
Skicka in din ansökan senast 26 augusti 2025. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor , kontakta Gabriella Andersson på personalavdelningen: gabriella.andersson@rederiabeckero.ax
Vi ser fram emot att välkomna dig ombord! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
