Maskinoperatörer inom trä!
Montico HR Partner AB / Snickarjobb / Jönköping Visa alla snickarjobb i Jönköping
2025-09-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
*
Just nu söker vi maskinoperatörer inom trä till vår kund strax utanför Jönköping.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Tjänsten är visstidsanställning och du blir anställd som ambulerande konsult, heltid hos oss på Montico med goda chanser till förlängning antingen via oss eller vår kund. Vi ser gärna att du kan börja omgående.Dina arbetsuppgifter
Som maskinoperatörer inom träindustrin så innefattar det att du sköter och övervakar maskiner som på olika sätt bearbetar trä. Det kan till exempel vara sågar, hyvlar, slipar eller svarvar. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå. Du bör också vara flexibel på montering förekommer med.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet ifrån industrin främst meriterande inom trä. Vi ser gärna att du har arbetat med maskinunderhåll och att du har ett tekniskt intresse. Du som person är flexibel då det kan förekomma olika arbetsuppgifter utöver maskinunderhåll. Vi ser det meriterande om du har erfarenhet inom snickeri.
Du som söker talar och skriver obehindrat på svenska.
Ritningsläsning kan också förekomma.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Truckkort krav.
Vi tar ej emot ansökningar via mejl eller telefon - om du är intresserad får du skicka in din ansökan till befintlig annons. En viktig del i vår rekryteringsprocess/urval är referenser därmed är det viktigt att du som söker har relevanta referenser som du kan uppge. Vi ser fram emot att läsa din ansökan & vid fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till ansvarige konsultchef. Se kontaktuppgifter nedan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Kaltrina Öksüz kaltrina.haxha@montico.se Jobbnummer
9488656