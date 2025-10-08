Maskinoperatör- Hörby
2025-10-08
Precision och kvalitet - din nästa utmaning inom Meditech väntar! Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Vi söker en maskinoperatör till vår kund inom tillverkande industri i Hörby. I rollen ansvarar du för att övervaka och sköta maskiner, fylla på material samt göra nödvändiga inställningar. Du kommer även att kontrollera färdiga komponenter, förpackningar och bipacksedlar för att säkerställa hög kvalitet. Arbetet innebär viss dokumentation på både svenska och engelska, så du behöver känna dig trygg med båda språken i tal och skrift. Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider förlagda till 3-skift eller 5-skift, beroende på behov.
Vem är du?
Du har en teknisk utbildning eller erfarenhet som maskinoperatör, gärna med bakgrund från läkemedels-, meditech- eller livsmedelsindustrin. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Eftersom arbetet sker i en kontrollerad meditech-miljö är det viktigt att du är rök- och snusfri samt inte har eksem. Som person är du noggrann, lugn och arbetar metodiskt samtidigt som du följer säkerhets- och kvalitetsrutiner.
Krav för tjänsten är:
• Rök och snusfri * Teknisk erfarenhet * Flytande i svenska, tal och skrift * Körkort B och tillgång till bil
Meriterande:
GMP
HACCAP
Tidigare erfarenhet som maskinoperatör
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
