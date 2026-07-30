Maskinoperatör Värnamo

Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb / Värnamo
2026-07-30


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Nu söker vi en maskinoperatör för ett längre uthyrningsuppdrag. Företaget arbetar med metallbearbetning, arbetet sker på dagtid, arbetsplatsen ligger i Värnamo.

Detta arbete passar dig som är noggrann i ditt arbete och tjänsten kräver även att du, förutom att sköta dina maskiner, är flexibel i att kunna hjälpa övriga medarbetare när så krävs. Har du kunskaper i mätteknik är det meriterande för tjänsten då flertalet kontrollmätningar sker under dagen.
Arbetet sker på dagtid och arbetsplatsen ligger i Värnamo.
Sök direkt, urvalet till denna tjänst sker löpande.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Johanna på tfn.nr 0370-69 56 51 eller Jimmy 0370- 69 56 52

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag (org.nr 556639-2550)
331 53  VÄRNAMO

Arbetsplats
Aktiv Bemanning i Småland AB

Jobbnummer
10015617

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