Maskinoperatör till Valmet i Hagfors | Heltid
2026-03-16
Är du en driven och fysiskt stark person som vill jobba inom industrin? Nu söker vi på Manpower flera maskinoperatörer till Valmet i Hagfors. Du kommer bland annat arbeta inom olika delar av gjuteriet. Låter detta som något för dig? Skicka då in din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos Valmet i Hagfors.
Om jobbet som maskinoperatör
Som maskinoperatör inom gjuteriet kommer du att arbeta med flera olika moment i produktionen. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat övervakning och drift av maskiner, hantering av smält material och formar, samt kvalitetskontroll av gjutna komponenter. Du kommer även att ansvara för rengöring och enklare underhåll av maskinutrustning för att säkerställa en effektiv produktion.
Övrig information
Placeringsort: Hagfors
Typ av anställning: 3-6 månader med chans till förlängning
Arbetstider: 2-skift och natt kan förekomma
Är du rätt person för tjänsten?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker dig som är driven, ansvarstagande och har en positiv inställning till arbete. Du trivs med ett högt arbetstempo, är lösningsorienterad och ställer upp för laget när det behövs. Arbetet inom gjuteriet kan vara fysiskt krävande, så det är viktigt att du har god fysik och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carla Törner, via mejl: carla.torner@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
9800371