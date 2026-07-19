Är du en yrkesstolt och driven undersköterska?
Humana AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-07-19
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Vill du vara en del av ett team som sätter de boende i absolut första rummet? Bär du ditt yrke som undersköterska med stolthet, och vill du vara med på en spännande resa? Då är det dig vi letar efter.
Just nu händer det mycket spännande hos oss på Björnö! Vi genomgår en omorganisation och inför gruppchefer i verksamheten för att skapa ett ännu närmare ledarskap, bättre struktur och starkare stöd för dig i din vardag. Vår vision är glasklar: vi ska bli det bästa äldreboendet i Norrtälje, och för att nå dit behöver vi branschens mest engagerade medarbetare.
Vi sticker inte under stol med att vissa dagar inom äldreomsorgen är tunga och kräver mycket av oss. Men det är just de dagarna som din yrkesstolthet och ditt driv skiner som starkast. Du vet vad du ger till våra äldre, trygghet, värdighet och livskvalitet, och den känslan gör varje utmaning värd att ta sig an. Vi arbetar prestigelöst tillsammans och stöttar varandra i alla lägen.
Vår verksamhet ligger vackert i ett grönområde på Björnö i Norrtälje och består av sex enheter med totalt 60 enrumslägenheter.
Om tjänsten och ditt uppdrag
Hos oss på Humana arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det betyder att de boendes individuella önskemål och behov alltid styr vår dag. Tillsammans med dina kollegor och våra nya gruppchefer skapar du en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer.
Som undersköterska hos oss har du ett varierande och ansvarsfullt arbete där du bland annat:
Är kontaktperson och ansvarar för att upprätta samt följa upp veckoplaneringar och genomförandeplaner.
Hanterar läkemedelsdelegering från sjuksköterska.
Planerar och genomför meningsfulla aktiviteter som sätter guldkant på de boendes vardag.
Sköter daglig dokumentation och avvikelsehantering med hög kvalitet.
Samarbetar tätt och fördelar arbetsuppgifter med dina kollegor samt kommunicerar med HSL-personal (sjuksköterskor, rehab och joursjuksköterska).
Vem är du?
Vi söker dig som känner en stark yrkesstolthet över att arbeta inom äldreomsorgen. Du är driven, engagerad och vill vara med och påverka och utveckla vår verksamhet mot att bli bäst i kommunen.
För att trivas hos oss behöver du vara en utpräglad lagspelare. Du förstår att vi är starkast tillsammans, men har också drivet att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. Du ser helheten, sprider positiv energi och möter både boende och kollegor med hög serviceanda och respekt.
Krav för tjänsten:
Utbildad undersköterska.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Uppvisande av giltig ID-handling samt eventuella dokument som styrker rätten att arbeta i Sverige (ett krav inför anställning hos Humana).
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av äldreomsorg eller hemtjänst.
Erfarenhet av demensvård.
Erfarenhet från privatdriven vårdverksamhet.
Vad erbjuder vi dig?
Ett jobb med djup mening: Möjligheten att dagligen ge god vård och sätta guldkant på de äldres liv.
Nära ledarskap: I och med vår omorganisation får du ett starkt stöd i vardagen genom våra nya gruppchefer.
Stark gemenskap: En trygg arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans mot målet att bli Norrtäljes bästa äldreboende.
Utveckling: En chans att växa i din yrkesroll inom ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang.
Anställningsvillkor
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helger. Deltid med goda möjligheter till heltid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Lön: Individuell lönesättning av grundlön. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan och kontakt
Rekryteringen påbörjas efter den 10 augusti.
Vill du veta mer om tjänsten, vår omorganisation eller vår arbetsplats? Du är varmt välkommen att kontakta oss! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan hänvisar till ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan, visa oss ditt driv och din yrkesstolthet!
Hitta hit: Björnö ligger i Norrtälje, ca 7 mil norr om Stockholm. Se vägbeskrivning på Google Maps.
Kontaktuppgifter:
Ann-Kristin Ahim, Verksamhetschef: ann-kristin.ahim@humana.se
Carina Olsson, Gruppledare: carina.olsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7456339-2106560". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10006106