Djurvårdare med D9-kompetens sökes till Tuve Djurklinik
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2026-07-19
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Tuve Djurklinik söker nu en engagerad djurvårdare med D9-kompetens. Tidigare erfarenhet är inget krav – vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Som djurvårdare hos oss kommer du att arbeta både självständigt och i nära samarbete med vår veterinär. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Assistera veterinär vid undersökningar och operationer.
Bemanna receptionen och ge ett professionellt bemötande till våra kunder.
Boka besök och hantera enklare administrativa uppgifter.
Skötsel, rengöring och underhåll av klinikens lokaler och utrustning.
Bidra till en trygg och välfungerande arbetsmiljö för både djur och djurägare.
Vi söker dig som
Har D9-kompetens.
Är ansvarstagande, noggrann och strukturerad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är serviceinriktad och har god kommunikativ förmåga.
Kan hantera stressiga situationer med lugn och professionalism.
Har god datorvana.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Anställning
Tjänsten är en heltidsanställning och arbetstiden är förlagd till klinikens ordinarie öppettider.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev via e-post. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan till Tuve Djurklinik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobb@tuvedjurklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tuve djurklinik AB
(org.nr 559311-9521)
Gunnestorpsvägen 105 (visa karta
)
417 47 GÖTEBORG Jobbnummer
10006102