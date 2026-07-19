Djurvårdare till Spånga gymnasium (vikariat) start augusti.
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2026-07-19
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Spånga gymnasium är ett litet, trevligt gymnasium med ca 350 elever. Här finns engagerad personal och personalomsättningen är låg. Skolan ligger idylliskt i Solhems villaområde och du tar dig enkelt till skolan med pendeltåg eller buss. Vi har ett stort utbud av utbildningar, så som Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt IMS (Språkintroduktion), IMY-NB (yrkesintroduktion NB) samt anpassad gymnasieskola med de nationella programmen SMD (Skog, Mark, Djur) och FB (Fastighet, Byggnation).Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande djurvårdare på heltid med start i augusti och ett år framåt.
Huvudsaklig arbetsuppgift är daglig skötsel av skolans djur och anläggning vid Spånga gymnasium samt instruera elever i vanligt förekommande sysslor och arbetsuppgifter som djurvårdare.
Vi arbetar i arbetslag med gemensamt ansvar för planering och utveckling av utbildningen. I undervisningen strävar vi efter att så långt som möjligt integrera olika kunskapsfält och att samarbeta kring elevernas kunskapsutveckling som helhet. I tjänsten förekommer helgarbete. Kvalifikationer
Du är utbildad djurvårdare från Naturbruksprogrammet eller liknande och har genomgått grundkurs i läkemedelshantering (D9).
Vi ser också att du har erfarenhet av att arbeta med tropiska djur samt erfarenhet av att jobba på en skola med naturbruksprogrammet och dessa variation av djur.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Adolf Rudbecks väg 21 (visa karta
)
163 54 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Spånga gymnasium Kontakt
Resul Durusoy 0761290753 Jobbnummer
10006099