Serveringspersonal Pensionat Furuhem, Båstad

Furuhem Drift AB / Servitörsjobb / Båstad
2026-07-19


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Vi söker servispersonal till Pensionat Furuhem för tillsvidareanställning.
Furuhem är ett litet och ambitiöst hotell med bageri och restaurang som är öppet året om.
Som anställd i servisteamet roterar man mellan dag och kvällspass samt veckodag och helg och man arbetar med alla delar av gästupplevelsen.
Vi söker nyfikna och engagerade personer och både du som är erfaren och lite mindre erfaren är välkommen att söka dig hit.
Vi har öppet sju dagar i veckan och möter gäster för både frukost, bageri, lunch, middag samt tar hand om våra boende gäster på Pensionatet.
Engelska är vårt arbetsspråk då vi har en internationell personalgrupp samt mycket internationella gäster.
Kontakta oss på work@furuhem.com och skriv några rader om vem du är samt bifoga ett CV så hör vi av oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: work@furuhem.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Furuhem Drift AB (org.nr 559500-6973)
Östermalmsvägen 1 (visa karta)
269 36  BÅSTAD

Kontakt
Fredrik Backner
f.backner@furuhem.com

Jobbnummer
10006089

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