Säljare B2B sökes - Bygg din egen inkomst
Marketplace Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Järfälla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Järfälla
2026-07-19
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Har du ett starkt driv och gillar att skapa affärer? Vill du arbeta i ett företag med stora ambitioner där din prestation avgör hur mycket du tjänar?
Marketplace Sverige AB söker nu fler B2B-säljare som vill hjälpa företag att växa genom våra digitala tjänster.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Du kommer att arbeta med försäljning mot företag i hela Sverige. Din uppgift är att skapa nya kundrelationer, presentera våra tjänster och hjälpa företag att hitta rätt lösningar för sin marknadsföring och tillväxt.
Du arbetar med hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär.
Vi erbjuder
Provision utan övre gräns
Ett brett utbud av tjänster med hög efterfrågan
Introduktion och stöd för att du snabbt ska komma igång
CRM-system och säljmaterial
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget
Vi söker dig som
Är målmedveten och affärsdriven
Har ett professionellt bemötande
Tycker om att skapa nya kundrelationer
Är självgående och ansvarstagande
Har god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande men inte ett krav. Vi välkomnar även dig som vill ta steget in i försäljningsbranschen och är beredd att arbeta hårt för att lyckas.
Våra tjänster
Du kommer att sälja tjänster inom bland annat:
SEO
Google Ads
Hemsidor och e-handel
Företagsprofiler
Bannerannonsering
Sponsrade artiklar
AI-lösningar
Rekrytering och bemanning
Digital marknadsföring
Ersättning
Tjänsten är 100 % provisionsbaserad. Du har obegränsade möjligheter att påverka din egen inkomst – utan lönetak.
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB hjälper företag att växa genom digital marknadsföring, annonsering och affärsutveckling. Vi samarbetar med företag i hela Sverige och fortsätter att expandera vårt erbjudande.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Marketplace Sverige AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006088