Sushikock till Sushi Daily på ICA Maxi Nacka
Tamnori AB / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
2026-07-19
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Sushi Kock sökes
Vi söker en duktig och ansvarsfull Sushi Kock till vårt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att göra sushi.
Är noggrann, snabb och stresstålig.
Kan arbeta självständigt och i team.
Är positiv och serviceinriktad.
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Bra arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig lön beroende på erfarenhet.
Möjlighet till långsiktigt arbete.
Arbetsplats: ICA Maxi Nacka – Sushi Daily
Är du intresserad? Kontakta Tam på telefon 0708468765 eller skicka ditt CV till delitam.ab@gmail.com
.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Via e-post
E-post: delitam.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tamnori AB
(org.nr 559373-3149)
Per Hallströms väg 15, Nacka (visa karta
)
131 39 NACKA Jobbnummer
10006105