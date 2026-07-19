Sushikock till Sushi Daily på ICA Maxi Nacka

Tamnori AB / Kockjobb / Nacka
2026-07-19


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Sushi Kock sökes
Vi söker en duktig och ansvarsfull Sushi Kock till vårt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att göra sushi.
Är noggrann, snabb och stresstålig.
Kan arbeta självständigt och i team.
Är positiv och serviceinriktad.

Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Bra arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig lön beroende på erfarenhet.
Möjlighet till långsiktigt arbete.

Arbetsplats: ICA Maxi Nacka – Sushi Daily
Är du intresserad? Kontakta Tam på telefon 0708468765 eller skicka ditt CV till delitam.ab@gmail.com.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Via e-post
E-post: delitam.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tamnori AB (org.nr 559373-3149)
Per Hallströms väg 15, Nacka (visa karta)
131 39  NACKA

Jobbnummer
10006105

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