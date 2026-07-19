Driven Säljare / Marknadskoordinator
Roll About AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-19
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Vill du skapa tillväxt och göra skillnad?
Roll About importerar och distribuerar kvalitetsprodukter för gravida, mammor och barn till återförsäljare i Norden. Vi är ett litet, entreprenöriellt företag med kontor, showroom och butik i centrala Stockholm.
Nu söker vi en sälj- och marknadsorienterad person som vill ta ett aktivt ansvar för att öka vår försäljning, stärka våra varumärken och utveckla relationerna med våra återförsäljare.
Om rollen
Det här är en roll för dig som gillar att skapa resultat. Du kommer att arbeta nära våra kunder och vara en viktig drivkraft bakom både försäljning och marknadsaktiviteter.
Ditt uppdrag är att öka synligheten för våra varumärken, skapa fler affärsmöjligheter och hjälpa våra återförsäljare att sälja mer.
Du arbetar mot tydliga mål och KPI:er där försäljning, kundutveckling, kampanjresultat och affärstillväxt står i fokus.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Försäljning och kundutveckling
Aktivt bearbeta befintliga och nya kunder genom varma och kalla kontakter
Identifiera affärsmöjligheter och öka försäljningen hos våra återförsäljare
Utbilda kunder i våra produkter och hjälpa dem att lyckas bättre i sin försäljning
Följa upp aktiviteter och säkerställa att insatser leder till konkreta resultat
Marknadsföring och varumärkesutveckling
Planera och genomföra kampanjer som driver försäljning
Skapa innehåll för webb, nyhetsbrev och sociala medier
Arbeta med annonsering, SEO/SEM och digital synlighet
Analysera kampanjresultat och omsätta insikter till förbättrade aktiviteter
Ta fram säljmaterial och marknadsstöd för våra kunder
Projekt och event
Driva marknadsprojekt från idé till genomförande
Planera mässor, kundevent och produktlanseringar
Stötta verksamheten i showroom och butik vid behov
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning och kundutveckling
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er
Är affärsdriven, självgående och resultatorienterad
Har erfarenhet av digital marknadsföring och sociala medier
Förstår hur marknadsföring kan användas för att skapa försäljning
Är van att analysera resultat och fatta datadrivna beslut
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Har erfarenhet av AI-verktyg, Canva, Adobe, Meta Business Suite, GA4 och Microsoft 365
Har erfarenhet av ERP-system, gärna Odoo
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och se resultaten av ditt arbete
Kort väg från idé till beslut
Stor frihet under ansvar
Ett engagerat team med högt i tak
Centralt kontor i Stockholm
Välkommen!
Ansökan skickas till: linda@rollabout.sewww.rollabout.se
Ringvägen 75 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
endast via mail
E-post: linda@rollabout.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Försäljning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roll About AB
(org.nr 556324-3194), http://www.rollabout.se
Ringvägen 75 (visa karta
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117 31 STOCKHOLM Jobbnummer
10006109