Kontorskoordinator till Hemnovia // Göteborg
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2026-07-19
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HEMNOVIA AB
Kontorskoordinator till Hemnovia // Göteborg
Kommun: Göteborg
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning (inkl. 6 månaders provanställning)
Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: "Kontorskoordinator" i din ansökan
Arbetsgivarens mejl: info@hemnovia.se
Om jobbet
Är du händig, praktiskt lagd och trivs med att lösa saker själv – oavsett om det handlar om att felsöka wifi, boka in en hantverkare eller se till att bilarna är servade i tid? Samtidigt gillar du ordning, struktur och drar dig inte för administration när det behövs. Då kan det här vara rollen för dig.
Hemnovia växer och vi söker nu en kontorskoordinator som vill ta ett brett, praktiskt ansvar för att få vardagen att fungera – från fordon, fastighet och kontorsteknik till dokumentation och administrativa rutiner.
Om Hemnovia
Hemnovia arbetar med familjehemsvård med fokus på kvalitet och långsiktighet i varje placering. Vi arbetar nära socialtjänsten och sätter barnets trygghet i centrum. Hos oss finns korta beslutsvägar, engagerade kollegor, en ledning som är nära och närvarande. Vi sitter i nya fina lokaler i Örgryte och är mitt i en spännande tillväxtfas.
Om rollen
Som kontorskoordinator hos oss är du praktisk problemlösare i vardagen och den naturliga kontaktpunkten för leverantörer, hantverkare och andra externa parter vi anlitar. Du löser saker själv istället för att vänta på att någon annan gör det – en dag handlar det om fordon, nästa dag om fakturor eller en trasig router.
Du kommer bland annat att:
• Hantera praktiska frågor kring fordon, fastighet, kontorsteknik och utemiljö – själv, eller genom att boka in rätt extern hjälp
• Ta fram, dokumentera, äga rutiner och policys
• Säkerställa att kontorsmiljön fungerar – kök och allmän trivsel, kontorsutrustning, wifi och inredning
• Hantera administrativa uppgifter kopplade till personal, t.ex. registerutdrag
• Vara delaktig i att bygga upp strukturer för en växande organisation och komma med egna förslag på lösningar snarare än att bara utföra givna instruktioner
Ett förtroendeuppdrag
I din roll hos oss kommer du som kontorskoordinator hantera känsliga eller sekretessbelagda uppgifter. Det ställer höga krav på personlig integritet, omdöme och förmåga att hålla isär vad som är ditt att veta och vad som inte är det. Vi lägger stor vikt vid det här i vår bedömning och du kommer att teckna sekretessavtal vid anställning.
Vi söker dig som
• Är händig, praktiskt lagd och löser saker på egen hand
• Trivs med varierande uppgifter och växlar enkelt mellan praktiskt och administrativt arbete
• Är ansvarstagande, pålitlig och har gott omdöme
• Har viss vana vid administrativa uppgifter – vi lär dig gärna det du inte redan kan
• Har erfarenhet av en liknande, praktisk koordinerande roll
Meriterande
• Erfarenhet av fastighetsskötsel, vaktmästeri eller liknande praktisk roll
• Erfarenhet av kontorsadministration
• Tidigare erfarenhet av att hantera känslig eller sekretessbelagd information
Vi erbjuder
• En bred, självständig roll där du får forma hur funktionen ska se ut
• Nära ledarskap och korta beslutsvägar
• Möjlighet att direkt påverka hur vi arbetar i en organisation under uppbyggnad
• Friskvårdsbidrag och tjänstepension
• Fräscha, nya lokaler i Örgryte
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Intervjuer hålls löpande på vårt kontor på Odinslundsgatan 25 i Örgryte. Som en del av rekryteringsprocessen begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför intervju samt tecknar sekretessavtal vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan till info@hemnovia.se
, ange "Kontorskoordinator" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465)
Odinslundsgatan 25 (visa karta
)
412 66 GÖTEBORG Jobbnummer
10006121