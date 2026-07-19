Sushikock i Umeå
Jassmon AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2026-07-19
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Vi gör comeback i Umeå! Bli vår nya Sushikock / Helgextra på Sushi Daily
Efter en tids frånvaro är vi äntligen tillbaka – nu med nytt ledarskap, ny glöd och samma fantastiska sushi (om inte ännu godare!). Till vår kiosk i Umeå söker vi nu en passionerad och självständig medarbetare som vill vara med på vår nya resa.
Vi söker dig som vill jobba deltid (ca 40–60 %). Arbetstiderna är förlagda till dagtid, primärt fredag–söndag (lördag–söndag kan också fungera). Detta gör tjänsten perfekt som extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning!
Vad innebär rollen?
Som sushikock hos oss arbetar du med ett genuint mathantverk från grunden. Du förbereder råvaror, rullar sushi enligt Sushi Dailys framgångsrika koncept och ger våra kunder ett fantastiskt bemötande.
Eftersom arbetspassen under lördagar och söndagar innebär ensamarbete, kommer du att ha ett stort eget ansvar för att kiosken flyter på, håller högsta hygienstandard och är välfylld med fräsch sushi.
Vem söker vi?
Bakgrund: Du har erfarenhet av att producera mat i restaurangmiljö eller storkök.
Personlighet: Du är lättlärd, initiativtagande och trygg med att arbeta självständigt.
Flexibilitet: Du trivs med att jobba helger och tar stort ansvar för ditt eget arbete.
Tidigare erfarenhet av just sushi är inget krav , men meriterande. Med rätt personlighet och den snabba upplärning vi efterfrågar ger vi dig all den sushiutbildning du behöver, så länge du har rätt inställning och grundläggande köksvana!
Vad vi erbjuder dig:
Sushiutbildning: Grundlig upplärning inom sushikonsten och våra recept.
Trygghet & Schyssta villkor: Vi har självklart kollektivavtal, vilket innebär marknadsmässig lön, försäkringar och pension.
Bra arbetstider: Tjänsten är förlagd till dagtid (inga sena hotell- eller restaurangnätter!).
God arbetsmiljö: Vi startar upp med ett nytt ledarskap som värnar om en respektfull arbetsmiljö där vi stöttar varandra och har roligt.
Vill du bli en del av vår nystart?
Passar den här beskrivningen in på dig? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till jassmon.sushi@gmail.com
så snart som möjligt.
Vänligen märk ämnesraden i ditt mail med "Sushi Umeå" så att din ansökan hamnar rätt.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: Jassmon.sushi@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jassmon AB
(org.nr 559539-6135) Arbetsplats
Sushi Daily Umeå Kontakt
Simon Norgren Jassmon.sushi@gmail.com Jobbnummer
10006096