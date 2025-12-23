Maskinoperatör till Svenska Retursystem
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Jönköping
2025-12-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Gnosjö
, Falköping
, Haninge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Övervakning och drift av maskiner i tvättanläggningen - du "äger" maskinensdagliga drift.Förebyggande arbete för att minimera oplanerade stopp och nå mål förtillgänglighet, prestanda och kvalitet (OEE).Mindre justeringar/underhåll, samt dokumentation i relevanta IT-system.Rapportering av avvikelser, riskobservationer och förbättringsförslag enligtlokala rutiner.
Arbetstider
Arbetstiderna går på ett rullande schema på 3 veckor. En vecka enbart natt, en vecka enbart dag och en vecka både dag och natt. Se nedan för arbetstiderna som kan förekomma:
Dag 05.50-18.05
Natt 17.50-06.05
Fredag Dag 05.50-17.35
Fredag Kortdag 08.00-12.35
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en godkänd gymnasieexamen.
Körkort och bil
Ej förekommer i belastningsregistret
Teknisk erfarenhet från industri/processindustrin eller motsvarande erfarenhet.
Grundläggande IT-kunskaper (t.ex. UH-system, affärssystem, MS Office).'
Pratar svenska, både i tal & skrift
Meriterande
Truckkort A 1-4 samt B 1-5
Tidigare lagererfarenhetProfil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team.
God kommunikativ förmåga och vilja att dela kunskap med kollegor.
Positiv, samarbetsvillig och lyhörd.
Strukturerad, säkerhetsmedveten och flexibel med en hög arbetsmoral.
Intresserad av hållbarhet och vill bidra till en mer miljövänlig framtid.
Vi erbjuder dig
Ett tryggt och stödjande arbetsklimat med engagerade kollegor.
En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering.
Konkurrenskraftig lön
Utvecklingsmöjligheter
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6976729-1765063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Annelie Nygren annelie.nygren@jobandtalent.com Jobbnummer
9663460