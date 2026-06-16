Maskinoperatör till spännande uppdrag i Malmö

Jovi Konsult AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö
2026-06-16


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Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka och driva produktionsutrustning för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion. Du arbetar nära kollegor inom produktion och kvalitet för att säkerställa att verksamheten följer högt ställda krav på livsmedelssäkerhet och produktionseffektivitet.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:

Övervaka och köra produktionsmaskiner

Ställa om, justera och felsöka utrustning

Utföra kvalitetskontroller enligt gällande rutiner

Dokumentera produktionsdata

Medverka till ordning, säkerhet och ständiga förbättringar i produktionen

Hantera råvaror och färdiga produkter enligt fastställda instruktioner

Bakgrund
För att trivas i rollen tror vi att du har erfarenhet från produktion eller industri och gärna har arbetat som maskinoperatör tidigare. Du har ett tekniskt intresse, är lösningsorienterad och motiveras av att arbeta i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Meriterande:

Erfarenhet från livsmedelsproduktion

Truckkort

Urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919688-2055870".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9966446

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