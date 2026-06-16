Maskinoperatör till spännande uppdrag i Malmö
Jovi Konsult AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Malmö
2026-06-16
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Som maskinoperatör ansvarar du för att övervaka och driva produktionsutrustning för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion. Du arbetar nära kollegor inom produktion och kvalitet för att säkerställa att verksamheten följer högt ställda krav på livsmedelssäkerhet och produktionseffektivitet.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
Övervaka och köra produktionsmaskiner
Ställa om, justera och felsöka utrustning
Utföra kvalitetskontroller enligt gällande rutiner
Dokumentera produktionsdata
Medverka till ordning, säkerhet och ständiga förbättringar i produktionen
Hantera råvaror och färdiga produkter enligt fastställda instruktionerBakgrund
För att trivas i rollen tror vi att du har erfarenhet från produktion eller industri och gärna har arbetat som maskinoperatör tidigare. Du har ett tekniskt intresse, är lösningsorienterad och motiveras av att arbeta i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedelsproduktion
Truckkort
Urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919688-2055870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9966446