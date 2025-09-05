Maskinoperatör Till Abena
ABENA grundades 1953 och företaget började ursprungligen som en liten leverantör i Aabenraa, Danmark, med ett blygsamt produktsortiment. Idag är den danska familjeägda koncernen verksam i 11 länder, har mer än 2 000 anställda, återfinns på mer än 90 olika marknader runtom i världen och erbjuder ett mycket brett produktsortiment.
ABENA i Sverige är totalt cirka 150 anställda och har verksamhet både i Kisa och Växjö. Vid enheten i Kisa återfinns en av koncernens produktionsanläggningar, där många av ABENA:s egna produkter tillverkas. ABENA AB ansvarar för sälj- och marknadsbearbetning av vårdrelaterade artiklar primärt, men även förbrukningsartiklar såsom skyddskläder, handskar, avfallshantering, engångs- och cateringartiklar, hygienpapper och rengöringsmedel.
ABENAs kunder återfinns främst inom hälso- och sjukvård i offentlig sektor. De har även kunder inom detaljhandeln, industrin och bland grossister. ABENA är ett expansivt företag som framgångsrikt kombinerar sin storleksmässiga styrka med ett familjeägt företags fördelar, såsom korta beslutsvägar och flexibilitet, för att på bästa sätt kunna svara på marknadens behov.
ABENA söker nu engagerade maskinoperatörer till deras produktion i Kisa. Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör på ABENA fungerar du som en nyckelspelare för den dagliga produktionsprocessen. Du arbetar självständigt med att styra och övervaka konverteringsmaskiner med tillhörande packutrustning. Utöver maskinhantering utför du kvalitetskontroller, packar artiklar och är behjälplig med andra produktionsuppgifter.
Efter slutförd introduktion hanterar du maskinutrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Du utför även maskinjusteringar och enklare felsökning.
Arbetet är förlagt till 5-skift eller 2-skift. Profil
För att kvalificera till rollen som maskinoperatör på ABENA har du en gymnasieexamen och goda kunskaper i det svenska språket. Tidigare erfarenhet av arbete inom process- eller tillverkningsindustrin är ett plus, men inget krav.
ABENA lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och söker dig som är engagerad och motiverad att jobba i deras spännande produktion. Du har en positiv inställning och värnar om dina kollegor och en god arbetsmiljö.
Eftersom tjänsten innebär skiftarbete, kan det ställas krav på körkort och tillgång till bil beroende på boendeort.
Traverskort är meriterande.
Ansökningsförfarande
ABENA samarbetar med Skill och detta är en konsultlösning. Det innebär att du anställs av Skill som konsult, och jobbar på uppdrag hos ABENA.
Vi bearbetar urvalet löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom malin.akerblom@skill.se
