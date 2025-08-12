Maskinoperatör sökes - Höör
2025-08-12
Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av industri till vår kund i Höör. I denna tjänst kommer du att arbeta som maskinoperatör. Rollen innebär ett stort eget ansvar och förmåga att ta snabba beslut i en omväxlande miljö! Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på Boxflow med en inledande sex månaders provanställning. Kunden är ett väletablerat bolag som är verksamt inom metall och plåt-produktion. Arbetet är under dagtid och förlagt måndag-fredag.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan komma att variera men innebär huvudsakligen ett dagligt arbete med maskinerna. Uppgifter som kan förekomma är materialpåfyllnad, maskinövervakning & körning, kvalitetskontroller samt allmänna städuppgifter efter varje order. Du arbetar även till viss del administrativt med daglig dokumentation och rapportering av det producerade materialet.
Maskinkörning
Kvalitetskontroller
Materialpåfyllnad
Truckkörning
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av arbete som maskinoperatör och letar en ny utmaning. Vidare tror vi att du som person har en god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt, är målmedveten och driven i ditt arbete. Har du tidigare arbetat som laseroperatör eller med hydraulikpress ses detta som ytterst meriterande. För att trivas i rollen som konsult bör du vara kommunikativ och vidare flexibel som person. Krav
Tidigare erfarenhet av liknande tjänst
Truckkort A1-A4, B1-B4
Svenska i tal & skrift
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet som laseroperatör
Erfarenhet av hydraulikpress
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
