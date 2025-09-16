Maskinoperatör med traverskort | Lernia | Piteå
2025-09-16
Är du redo för en spännande utmaning där din noggrannhet och flexibilitet får glänsa? Vår kund söker en driven maskinoperatör till Fiberlidning, där kvalitet står i fokus och varje dag erbjuder nya lärdomar. Ta chansen att utvecklas i en dynamisk miljö!
Behovet är omgående så vänta inte med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att hantera och övervaka maskiner i vår kunds Fiberlidning-avdelning, där ditt öga för detaljer säkerställer högsta kvalitet. Ta chansen att bli en del av ett dynamiskt team!
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är driven, flexibel och noggrann. Du har ett öga för detaljer eftersom kvalitet är ett stort fokusområde i denna roll. Du behöver ha ett traverskort innan du börjar, och det är viktigt att du behärskar svenska språket fullt ut. Vi är öppna för juniora profiler så länge du är motiverad och redo att lära dig. Datorvana är ett plus.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller från en industriell miljö, även om det inte är ett krav. Ett truckkort ses som en fördel och visar på din mångsidighet i jobbet. Datorvana kommer också att hjälpa dig att navigera i arbetsmiljön med lätthet. Din förmåga att ta initiativ och anpassa dig snabbt till förändringar kommer att vara värdefulla tillgångar i denna roll.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
