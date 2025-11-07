Maskinoperatör med formsprutnings-erfarenhet sökes!
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Båstad Visa alla maskinoperatörsjobb i Båstad
2025-11-07
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Är du en erfaren maskinoperatör som vill ta nästa steg inom den medicintekniska branschen? Till ett långsiktigt uppdrag söker vi nu en maskinoperatör till vår kund i Torekov, strax utanför Ängelholm. Här får du möjlighet att arbeta i en bransch där kvalitet och precision står i centrum.
Om rollen
Som maskinoperatör blir du en viktig del i produktionen. Ditt arbete omfattar:
• Övervakning av formsprutningsmaskiner som tillverkar plastprodukter och komponenter.
• Maskinhantering, materialpåfyllning samt inställning och omställning av maskiner
• Kvalitetskontroll av förpackningar och bipacksedlar
• Dokumentation på både svenska och engelska
Arbetsschema: 2-skift
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: 6 månaders visstidsanställning till att börja med, med god möjlighet till förlängning/en direktanställning
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och trivs i en noggrann och strukturerad arbetsmiljö. Du är lösningsorienterad, samarbetsvillig och har en vilja att bidra till en effektiv och välfungerande produktion.
Vi ser gärna att du har:
* Arbetslivserfarenhet från tillverkande produktion
• God datorvana och tekniskt intresse
• Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av formsprutning
Meriterande:
• Erfarenhet av plastindustrin
• Kunskap om GMP, renrum eller arbete inom läkemedelsindustrin
• Truckkort A+B Publiceringsdatum2025-11-07Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9592983