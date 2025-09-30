Maskinoperatör laser till Isolamin i Överkalix
Nordisk Kompetens AB / Grovarbetarjobb / Överkalix Visa alla grovarbetarjobb i Överkalix
2025-09-30
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Överkalix
, Kalix
, Boden
, Haparanda
, Luleå
eller i hela Sverige
Isolamin tillverkar produkter och kundanpassade lösningar inom området bostads- och hotellmoduler samt sandwichelement, där höga krav ställs på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet och estetik. Företaget är inne i ett spännande och expansivt skede. Nya produkter till nya marknader utvecklas löpande. All tillverkning sker i Sverige. Isolamin arbetar inom Bygg & Industri och har sina kunder främst i Skandinavien och Nordeuropa. Här är ett exempel på modulproduktion, https://isolamin.se/moduler/
Isolamin Sweden AB ingår i företagsgruppen PartGroup tillsammans med Part Construction AB, PreBad AB, Space Interior Sverige AB, Altor Industrie, Part Systems AB och Modulmontage AB.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
I din roll som maskinoperatör kommer du framför allt ansvara över driften av en lasermaskin för bearbetning av stål.
Du kommer att arbeta nära övrig produktion för att anpassa flödet av material. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift samt har en god vana av datorer.
Din profil - Vem söker vi?
Vi värdesätter din personlighet och söker därför dig som har en positiv attityd, är energifylld, flexibel och serviceinriktad. Du är noggrann, tekniskt intresserad, praktiskt lagd och har ett intresse för industriell produktion.Kvalifikationer
• Arbetslivserfarenhet inom stålbearbetning
• Arbetslivserfarenhet inom laserskärning
• Erfarenhet av CNC-maskiner
• Kunskap inom CAD/CAM programmering
Meriterande
• Truckkort
• Traverskort
• Kunskaper i och erfarenhet inom bygg- och/eller industriell produktion
Interna utbildningar
Vi erbjuder intern utbildning för manövrering av lasermaskin.
Frågor om tjänsten?
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Jonas Cedering, Avdelningsansvarig konstruktionsstål. Mobil 073-152 84 85 eller mejla till jonas.cedering@isolamin.se
Ansökningar
Tycker du att det här låter som ett intressant arbete för dig? Sök i så fall omgående! Vi samarbetar med Nordisk Kompetens i denna rekrytering och din ansökan kommer att hanteras av rekryteringskonsult Maria Jonsson, mail: maria.jonsson@nordiskkompetens.se
Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi tror på mångfald och ser gärna både kvinnliga och manliga sökande samt sökande med annan kulturell bakgrund.
Din ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9533147