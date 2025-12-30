Maskinoperatör, Landskrona
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.
Om tjänsten
Vi på Ohlssons söker en Maskinoperatör med maskinförarbevis till vår nybyggda återvinningscentral i Landskrona. I rollen får du en varierad vardag, med ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar framtid.
Dina arbetsuppgifter består främst av att köra vår hjullastare och hantera material på ett säkert och korrekt sätt. Lossning och lastning av bilar med inkommande och utgående gods. Du kommer även att ansvara för hantering av vår balpress där vi balar återvinningsmaterial. Arbetet kräver att du är noggrann och uppmärksam på hur olika material beter sig, då pressningen behöver anpassas efter dess egenskaper och maskinens kapacitet. Du tar ansvar för att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt och bidrar till ett stabilt och fungerande produktionsflöde.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad
Självständig och har lätt för att lösa problem
Samarbetsvillig och har en positiv inställning
Intresse och en vilja att lära dig hur maskiner och material fungerar i praktiken
Vi söker dig som har:
Maskinförarbevis
B-körkort
Erfarenhet av att köra hjullastare
Grundläggande IT-kunskaper
Goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag
Kollektivavtal
