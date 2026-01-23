Maskinoperatör/Kantpressare
2026-01-23
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kantpressning och bockning av plåtdetaljer samt kontroll av mått och kvalitet enligt ritningar.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har allmän verkstadskunskap och gärna några års erfarenhet av plåtbearbetning. Har du en industriutbildning med inriktning mot plåt och svets är det ett plus. Erfarenhet av ritningsläsning och programmering ses som meriterande.
Din personlighet
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat, har god känsla för precision och trivs både med självständigt arbete och samarbete i team
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Johan Koch
076-345 41 26johan.koch@bahusia.se
