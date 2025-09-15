Maskinoperatör / Hyr-rekrytering
2025-09-15
Qualified är verksamma inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare.
Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.
För kundsräkning söker vi nu maskinoperatörer för Hyr-rekrytering.
Som person är du pålitlig och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Du är noggrann och engagerad i dina uppgifter
samtidigt som du trivs i en social miljö.
Arbetstiderna är 2-skift.
