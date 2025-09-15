Maskinoperatör / Hyr-rekrytering

Qualified Nordic AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Jönköping
2025-09-15


Qualified är verksamma inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare.
Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.

För kundsräkning söker vi nu maskinoperatörer för Hyr-rekrytering.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Dina personliga egenskaper
Som person är du pålitlig och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Du är noggrann och engagerad i dina uppgifter
samtidigt som du trivs i en social miljö.
Arbetstiderna är 2-skift.
Ansökan innehållande CV och personligt brev mejlar du enklast till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: ansokan@qualified.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montörer".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qualified Nordic AB (org.nr 556820-4803), http://www.qualified.se
Kompanigatan 1 (visa karta)
553 05  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Qualified Nordic AB

Jobbnummer
9508437

