Maskinoperatör
2026-03-10
Herdins Färgverk AB är ett anrikt företag i Falun med rötter från 1721 och cirka 25 anställda. Verksamheten bedrivs inom den kemtekniska sektorn med produkter för träytbehandling, textilvård, hushåll samt kroppsvård, där tillverkning av bad- och fotsalt samt hudkräm sker enligt GMP-standard. Sortimentet riktar sig främst till privatkonsumenter via dagligvaru- och fackhandel. Vi söker nu en maskinoperatör till vårt team - är det du?Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som maskinoperatör på Herdins kommer du att arbeta i team med ytterligare 4 operatörer under ledning av en produktionschef. I den producerande delen av arbetsgruppen ingår även beredare, godsmottagare och lagerpersonal. Totalt består arbetsgruppen idag av 9 personer.
Arbetet innebär arbete vid våra fyllningslinor genom exempelvis maskinställning, bevakning, tillförsel av material och packning på pall. Du kommer att utföra kvalitetskontroller av tillverkade produkter, felsöka och åtgärda enklare driftstörningar, utföra dagligt underhåll av maskiner samt rapportera eventuella avvikelser. I allt arbete sker samarbete med kollegor och arbetsledning för att nå de uppsatta produktionsmålen.Kompetenser
Vi söker dig som har en god teknisk förståelse och intresse för maskiner och processer. Det är meriterande med tidigare erfarenhet som maskinoperatör likväl som en utbildning inom industri, teknik, automation eller processtyrning. I denna tjänst där allt arbete utförs som ett team behöver du vara både samarbetsvillig och lösningsorienterad. Du har en god kommunikativ förmåga samt talar och skriver obehindrat på svenska.
För arbetet behöver du ha god datorvana och vi ser gärna att du har arbetat i något affärssystem. På Herdins Färgverk använder vi Monitor.
Truckkort är meriterande men inte ett krav.Profil
Vi söker en noggrann och kvalitetsmedveten kollega med högt säkerhetstänk. I Herdins produktionskedja finns flera olika arbetsområden, därför ser vi det som positivt om du är flexibel och villig att lära dig nya uppgifter. I den här rekryteringen ser vi gärna kvinnliga sökanden i syfte att uppnå en jämnare könsfördelning i arbetsgruppen.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en positiv arbetsplats med ett generöst friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme under arbetstid varje vecka. I denna tjänst arbetar du vardagar, dagtid, 07:00 -16:00, på fredagar slutar operatörerna kl. 14:45.
Ansökan och tillträde:
Skicka din ansökan senast 2026-03-23 via angiven e-post. Märk din ansökan: Maskinoperatör. Ansökningarna utvärderas löpande, därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan snarast möjligt.
Startdatum sker efter överenskommelse men vi har ett önskemål om att tillsätta tjänsten under april. Tjänsten är tills vidare och vi tillämpar en provanställning om 6 månader.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: therese.lundstedt-niord@herdins.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör".
Detta är ett heltidsjobb.
Sundbornsvägen 8
791 47 FALUN
9788021