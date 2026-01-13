Maskinoperatör
2026-01-13
Swea Asfalt i Väst AB söker nu en driven och yrkesskicklig maskinoperatör till vårt team inom asfaltering (beläggning och markarbete). Vi söker dig som är målmedveten, engagerad och uppskattar ett varierat och utmanande arbete.
Vi håller till i Gunnilse i Göteborg där vi har vår bas, men våra projekt sträcker sig över hela Västra Götaland och närliggande områden. Vi samarbetar nära både kunder och beställare, och hos oss blir du en betydelsefull del av detta välfungerande team.
Om rollen
Som maskinoperatör hos oss arbetar du ute på fältet tillsammans med erfarna kollegor. Du kommer att ingå i ett team som alltid strävar efter att leverera ett resultat med hög precision, tydligt säkerhetstänk och ett professionellt bemötande. Dina arbetsuppgifter
Manövrera asfaltläggare, främst modellerna 1303 och 1803
Vältning och paddning
Lastbilskörning i samband med beläggning
Spriderkörning
Förberedande markarbeten
Daglig tillsyn, enklare service och underhåll av maskiner
Arbeta för att säkerställa ett jämnt, kvalitativt och hållbart slutresultatKvalifikationer
4-5 års dokumenterad erfarenhet inom asfaltsläggning
Erfarenhet av att hantera 1303 och 1803
Goda kunskaper i vältning och paddning
C / CE körkort
Vem är du?
Praktiskt lagd och gillar att lösa problem
Arbetar strukturerat
Är trygg i rollen ute på fältet och uppskattar omväxlande arbetsdagar/arbetstider
Förmåga att samarbeta nära kollegor, men även ta eget ansvar när arbetet kräver det.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i ett växande företag
Goda utvecklingsmöjligheter inom yrket
Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö med högt engagemang
Låter detta som rätt roll för dig?Välkommen att skicka in din ansökan till info@sweaasfalt.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: Info@sweaasfalt.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556804-4688), https://sweaasfalt.se
Långavallsgatan 15
)
424 57 GUNNILSE
Swea Asfalt I Väst AB Jobbnummer
