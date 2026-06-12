Maskinoperatör - Behovsanställning
Arena Personal Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Helsingborg
2026-06-12
, Bjuv
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, Bjuv
, Åstorp
, Landskrona
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Arena Personal söker för start inom kort, ytterligare maskinoperatörer för uppdrag hos en av våra kunder i Helsingborg, verksamt inom tillverknings- och processindustrin. Anställningen är en behovsanställning. Kundföretaget är den största tillverkaren av kopparvalstråd i Norden och är en av de ledande aktörerna i Europa inom sitt område.
Vi söker dig som vill arbeta 3 skift. Det är krav på att ha annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet från tillverkningsindustri. Som person är du praktiskt lagd, ordningsam och noggrann i utförandet av ditt arbete samt trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tekniskt kunnande och intresse är av vikt och att du har en god fysik. Du är lättlärd, strukturerad och trivs med att arbeta både enskilt såväl som i team.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1140282-2050759". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
La Cours gata 4 (visa karta
)
252 31 HELSINGBORG Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9961651