Maskinoperatör - Behovsanställning

Arena Personal Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-06-12


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Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Landskrona, Ängelholm eller i hela Sverige

Arena Personal söker för start inom kort, ytterligare maskinoperatörer för uppdrag hos en av våra kunder i Helsingborg, verksamt inom tillverknings- och processindustrin. Anställningen är en behovsanställning. Kundföretaget är den största tillverkaren av kopparvalstråd i Norden och är en av de ledande aktörerna i Europa inom sitt område.
Vi söker dig som vill arbeta 3 skift. Det är krav på att ha annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet från tillverkningsindustri. Som person är du praktiskt lagd, ordningsam och noggrann i utförandet av ditt arbete samt trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tekniskt kunnande och intresse är av vikt och att du har en god fysik. Du är lättlärd, strukturerad och trivs med att arbeta både enskilt såväl som i team.
Varmt välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1140282-2050759".

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
La Cours gata 4 (visa karta)
252 31  HELSINGBORG

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9961651

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