Maskinmontör
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Nacka Visa alla maskinreparatörsjobb i Nacka
2026-01-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Nacka
, Karlskoga
, Filipstad
, Nora
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en maskinmontör till ett spännande uppdrag i Stockholm!Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Arbetsgivaren är ett väletablerat svenskt industriföretag med lång erfarenhet av att utveckla och tillverka avancerade maskinsystem med hög precision. De befinner sig i en expansiv fas och kombinerar klassiskt ingenjörskap med modern teknik. Här blir du en del av ett engagerat team där noggrannhet, kvalitet och teknisk utveckling står i fokus.Om tjänsten
Som maskinmontör får du en central roll i produktionen av företagets maskiner och system. Arbetet omfattar montering av mekaniska komponenter, delsystem och kompletta maskiner, samt justering, testkörning och fintrimning före leverans.
Du kommer även att:
Arbeta med anpassning av delar inför montage
Delta i renovering och förbättring av befintliga maskiner
Medverka i utveckling av nya maskinlösningar
Utföra visst service- och installationsarbete hos kunder vid behov
Du arbetar nära både produktion och teknikfunktioner och bidrar aktivt till att förbättra produktens kvalitet och funktion.
Vi söker dig som
Erfarenhet av montage, industriservice eller mekaniskt underhåll
God förståelse för mekanik samt viss kännedom om hydraulik eller pneumatik
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper från arbetslivet
Strukturerat arbetssätt och förmåga att arbeta både självständigt och i team
Positiv inställning, engagemang och vilja att utvecklasÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar kunden i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9701316