Maskinförare vikarm | Pålgård & Söner | Borlänge
Som maskinförare hos vår kund i Borlänge får du en varierad vardag nära skogen, med ansvar för viktiga flöden i svensk industri. Här arbetar du utomhus, i ett erfaret team, och får värdefull branscherfarenhet, trygga villkor och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som maskinförare kommer du att lasta och lossa tåg med rundvirke, transportera virke inom terminalområdet samt utföra daglig tillsyn och enklare underhåll av maskiner i en utomhusmiljö hos vår kund.
Om digFormell kompetens
Erfarenhet av att köra mobil vikarmskran
Giltigt C-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från virkes- eller skogsindustri, gärna från liknande virketerminaler eller järnvägsnära verksamhet. Tidigare arbete med lastning och lossning av tåg, samt vana vid daglig tillsyn och enklare underhåll av tunga maskiner ses som en fördel. Även relevant yrkesutbildning inom maskinförarutbildning, logistik eller transport räknas som meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.dala@lernia.se
Bakgrundskontroll
I våra rekryteringar ingår bakgrundskontroll som en del av processen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7557151-1972112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Borlänge Municipality
)
784 30 BORLÄNGE Arbetsplats
