Maskinförare
2026-02-12
Vi söker nu en erfaren maskinförare med inriktning hjulgrävare.
Du blir därför en del av ett team där man stöttar varandra och tar ansvar, både för resultatet och för arbetsmiljön. Arbetet är varierande och projekten kan skilja sig från vecka till vecka. Som maskinförare är du en viktig del av helheten och samarbetar tätt med både markarbetare och arbetsledning.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som maskinförare hos oss kommer du huvudsakligen att köra hjulgrävare i olika mark- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara:
schakt- och fyllningsarbeten
grundläggning och VA-arbeten
kabel- och ledningsarbeten
finplanering och ytskiktsarbeten
daglig tillsyn och enklare underhåll av maskin
vid behov hjälpa till med markarbete utanför maskinen
Hos oss erbjuds du:
ett varierande arbete inom mark och anläggning
ett tryggt lagarbete med fokus på kvalitet och säkerhet
närvarande arbetsledning och en bra introduktion
kollektivavtal och schyssta villkor
möjlighet till förlängning och utveckling för rätt person
förmåner som frukt, kaffe, fredagsfrukost, fest och trevliga aktiviteter
Vi söker dig som:
har erfarenhet av att köra hjulgrävare
är trygg i din yrkesroll och arbetar noggrant
gillar att jobba tillsammans med andra
tar ansvar och försöker hitta lösningar
kan läsa ritningar och arbeta självständigt när det behövs
är beredd att kliva ur maskinen och hjälpa till där det behövs
Utbildning och yrkesbevis för hjulgrävare är ett krav.
Erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen är meriterande, liksom vana att läsa ritningar och arbeta i produktionsteam.
Viktigt är din inställning och att du vill göra ett bra jobb tillsammans med andra.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och vi arbetar också aktivt för att få in fler kvinnor i anläggningsbranschen.
Praktisk information
Tjänsten gäller heltid
Start enligt överenskommelse
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
B-körkort är ett krav, BE-körkort är meriterande.
Meriterande behörigheter:
Arbete på väg 1.1-1.3
ESA
EBR
Brandfarliga arbeten
Nyfiken på oss?
Vill du veta mer om tjänsten eller hur det är att jobba hos oss? Hör gärna av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@umeaentreprenad.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Entreprenad AB
(org.nr 556651-6380), http://www.umeaentreprenad.se
Kontaktvägen 12 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maskinansvarig
Nils Nordenqvist nils.nordenqvist@umeaentreprenad.se 0706783854
9739391