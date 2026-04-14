Markprojektör
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett viktigt delprojekt hos en aktör inom energisektorn som driver omställningen mot lägre klimatpåverkan. För att möjliggöra en ny anläggning för koldioxidavskiljning behöver befintlig infrastruktur i området projekteras om, så att yta frigörs och funktion säkras inför kommande byggnation.
Uppdraget omfattar projektering av nya lösningar för dagvattenledningar, en segjärnsledning som fungerar som överlopp för fjärrvärme samt kabelrör för el och opto. Du arbetar också med markplanering och höjdsättning för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering inom området. Rollen innehåller dessutom ett beställarstödjande ansvar i frågor som rör mark och ledningar. Dokumentation och kommunikation sker främst på svenska, med vissa inslag av engelska. Det här är ett uppdrag där du får kombinera tekniskt djup med konkret klimatnytta i en komplex anläggningsmiljö.
ArbetsuppgifterDu projekterar mark och ledningar i mark för att ersätta befintliga dagvattenledningar och andra ledningsstråk.
Du tar fram tekniska lösningar för segjärnsledning, kabelrör för el och opto samt tillhörande markåtgärder.
Du arbetar med markplanering och höjdsättning för att hantera dagvatten på ett hållbart och funktionellt sätt inom området.
Du tar fram bygghandlingar för mark, vattenledningar, kabelrör för el och opto.
Du fungerar som beställarstöd i frågor som rör mark och ledningar och bidrar med teknisk vägledning i dialog med berörda specialister.
KravIngenjörsexamen med inriktning projektering mark och ledningar i mark.
Minst 5 års erfarenhet av projektering av mark och dagvattenledningar.
Erfarenhet från minst ett referensuppdrag där du har projekterat ledningar i mark.
Mycket god förmåga att arbeta på svenska, eftersom dokumentation och kommunikation sker på svenska.
Godkänd utbildning SSG krävs för arbete på anläggningen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7565206-1945672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
