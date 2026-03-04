Markprojektör
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en markkonsult/markprojektör för ett uppdrag hos en kund inom fastighetsförvaltning och bostadsutveckling. Du kommer att ta fram systemhandlingar och projekteringsunderlag för markarbeten i samband med ombyggnation/renovering (ROT) av flerbostadshus med kvarboende. Leveransen ska resultera i ett komplett och kalkylerbart förfrågningsunderlag för en totalentreprenad.
ArbetsuppgifterTa fram systemhandling för totalentreprenad av markarbeten kopplat till nya fönster och ombyggnation av befintlig lokal till bostad.
Upprätta detaljerade, kalkylerbara ritningar.
Samordna markhandlingar med övriga discipliner.
Ta fram mängdförteckning och teknisk beskrivning.
Utföra markprojektering och ta fram handlingar för sträcka som ska grävas upp och där nya ledningar ska placeras.
Genomföra inmätningar.
Ta fram grundkarta.
KravMinst 4 års erfarenhet av markprojektering.
Dokumenterad erfarenhet av markprojektering i flerbostadshus (ROT-projekt med kvarboende).
Erfarenheten ska kunna styrkas genom 1 referensuppdrag utfört inom de senaste 3 åren.
