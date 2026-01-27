Marknadskoordinator till Kalmar Slott
Kalmar kommun / Marknadsföringsjobb / Kalmar Visa alla marknadsföringsjobb i Kalmar
2026-01-27
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun i Kalmar
Vill du vara med och stärka ett av Sveriges mest ikoniska besöksmål?
Kalmar Slott söker en engagerad och kreativ marknadskoordinator som vill arbeta nära hela slottets verksamhet och bidra till att utveckla vårt varumärke, vår synlighet och vår kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Kalmar Slott är en avdelning inom Destination Kalmar och ägs av Kalmar Kommun. Destination Kalmar verkar för att skapa en hållbar och attraktiv destination med oförglömliga upplevelser året runt. Kalmar Slott är en viktig del i svensk historia och nordens bästa bevarade renässans slott, vi förmedlar historien och samtidigt vårdar och bevarar vårt kulturarv i Kalmars kändaste varumärke.Arbetsuppgifter
Som marknadskoordinator har du en central roll i vårt marknadsarbete både strategiskt och operativt.
Du ansvarar för att:
• upprätta årlig marknadsbudget och marknadsföringsplan
• samordna, genomföra och följa upp marknadsinsatser
• planera, producera och beställa marknadsmaterial i olika kanaler
• säkerställa korrekt och konsekvent användning av slottets grafiska profil
• vara ett stöd för kollegor i profil- och kommunikationsfrågor
• säkerställa att material finns på plats i rätt tid
• bistå marknadskommunikatör med socialmedier, webb och digital annonsering vid behov.
Arbetet innebär regelbunden kontakt med verksamhetsansvariga, externa leverantörer, byråer och tryckerier. Du bidrar aktivt till utveckling av slottets kommunikation när det gäller innehåll, uttryck och arbetssätt.
Vi tror att du:
• trivs i en varierad vardag där du både får ta ansvar och arbeta självständigt. Du har lätt för att växla mellan planering och genomförande och kan prioritera när många saker händer samtidigt. Vi söker dig som:
• är strukturerad, lösningsorienterad, analytisk och självgående
• har god samarbetsförmåga och uppskattar många kontaktytor
• har ett mycket gott öga för grafisk form och förstår vikten av en stark visuell identitet
• ser möjligheter i en verksamhet där tempot varierar över året i takt med säsonger, utställningar och evenemangKvalifikationer
Arbetslivserfarenhet och högskoleutbildning och inom marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Kunskaper inom företagsekonomi eller annan ekonomisk utbildning som möter våra behov
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Van skribent med känsla för målgrupp och tonalitet
Avancerade kunskaper i Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator)
Goda kunskaper i Officepaketet (Word, PowerPoint, Excel)
Erfarenhet av att driva flera parallella projekt och arbeta mot deadlines.
Meriterande:
Ytterligare språkkunskaper, särskilt tyska
Fotografering
Säljerfarenhet
Erfarenhet av utställningsproduktion
Ekonomikunskaper
Erfarenhet av webbpubliceringsverktyg
Historisk kunskap
ÖVRIGT
Vi genomför intervjuer löpande.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302146". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Destination Kalmar Kontakt
Slottschef ∙ Kalmar Slott
Meg Nömgård meg.nomgard@kalmar.com 010-357 05 31 Jobbnummer
9706905