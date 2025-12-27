Marknadskoordinator Till Gram Group
2025-12-27
Vill du vara en del av i ett kreativt och operativt inhouse-marknadsteam? Vi söker nu en Marknadskoordinator som brinner för visuell identitet, tonalitet och strukturerad kommunikationsplanering! Publiceringsdatum2025-12-27Om företaget
GRAM Group består av Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell, samt ett flertal restauranger i Båstad och på Bjärehalvön. Alla med sin egen personlighet och karaktär, men med samma gemensamma känsla. Vi är en arbetsplats med engagerade medarbetare, med hög ambition och där vi tillsammans skapar gästupplevelser där varje individs insats är värdefull.
Om rollen
Som Marknadskoordinator är du en nyckelperson i det dagliga marknadsarbetet och är den självklara kontaktpunkten för våra hotell och restauranger. Du skapar effektiv samordning mellan interna beställare, och producerar samt uppdaterar mallar, tryckmaterial, menyer och digitala broschyrer. Du ser till att varje enhet får rätt visuellt material och stöd - alltid i tid och med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera och administrera arbetsordrar från våra enheter.
Producera och uppdatera varumärkesstärkande kommunikation via mallar, web, extrerna webplatser, tryckmaterial, menyer och digitala broschyrer.
Säkerställa att rätt material och budskap finns på plats inför säsongsstarter, kampanjer och event.
Stötta projektledare i kampanjer och leveranser.
Planera och koordinera inhouse-material och stöd utifrån årshjul och kampanjplaner.
Ta snabba beslut vid akuta arbetsordrar och prioritera leveranser.
Förbättra och effektivisera interna arbetsflöden för beställning, produktion och leverans.
Vi söker dig som är kreativ och med ett genuint intresse för kommunikation och varumärkesstärkande marknadsföring. Du har en affärsdriven förståelse. Du är nyfiken och uppdaterad på trender och vad som är nytt i mediabranschen.
Vi vill att du:
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med många kontaktytor.
Har minst 3 års erfarenhet av operativt marknadsarbete och inhouse-produktion från en upplevelsebaserad arbetsplats eller från reklambyrå.
Är en "doer" som får saker att hända och håller tempot uppe utan att tappa detaljer.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har god erfarenhet av: Adobe Suite, projektverktyg så som Trello, Asana eller dyl, web och content arbete.
Är kreativ med stark förmåga att förmedla känslor i text och bild.
Är en lagspelare: Du samarbetar tätt med både det interna teamet och externa partners samt hotellen/restaurangerna för att säkerställa högsta kvalitet i leveransen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en central roll i ett engagerat marknadsteam med möjlighet att påverka och utveckla våra interna processer samt möjlighet att utvecklas i din roll och bli en del av ett engagerat team
Passar du in på beskrivningen? Skicka din ansökan senast den 10 januari 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som startar med en provanställning. Anställningsstart efter överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Therese Andersson, Kommersiell Chef på therese.andersson@gramgroup.se
(svarar före 30/12 och efter den 10 januari) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gram Group AB
(org.nr 559118-3073)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
269 33 BÅSTAD Kontakt
Kommersiell Chef
Therese Andersson therese.andersson@gramgroup.se Jobbnummer
9664038