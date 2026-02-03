Marknadskommunikatör till Veteranpoolen
2026-02-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du jobba i en roll där tempot är högt, beslutsvägarna korta och din insats verkligen märks? Vi söker en drivande marknadskommunikatör som vill vara med och stärka Veteranpoolens närvaro runt om i landet. Här får du kombinera strategi och kreativt hantverk i en bred roll där du arbetar nära våra lokala kontor och bidrar till att rekrytera fler jobbonärer - Sveriges mest erfarna arbetskraft.
Nu söker vi ytterligare en marknadskommunikatör till vår marknadsavdelning. Avdelningen består idag av 5 personer som kombinerar marknadsansvar för lokala Veteranpoolen-kontor med olika övergripande ansvarsområden som innehåll, webb, PR/Varumärke, Growth och SoMe.
Du kommer att arbeta som marknadsansvarig för ett antal lokala kontor i Sverige. Där ansvarar du för allt från planering och budget till produktion och uppföljning av marknadsinsatser för dina kontor, detta i tätt samarbete med de lokala franchisetagarna.
I den här rollen får du huvudansvar för vår marknadsföring kopplat till rekrytering av jobbonärer (jobbande pensionärer) samt projektledning av event.
Vi arbetar med en bred kanalmix och vi vill att du är en duktig skribent som känner dig bekväm med att producera olika typer av affärsnära innehåll som engagerar och driver tillväxt. Du är också duktig på att skapa nyhetsbrev och printannonser och kan hantera viss annonsering i sociala kanaler.
Din placering är på supportkontoret i centrala Göteborg och här är vi 30 härliga kollegor som arbetar med support och utveckling av Veteranpoolens koncept och som stöttar våra franchisetagare i deras dagliga arbete.
Vad vi vill ha av dig:
Vi älskar samarbete! Därför vill vi att du också gör det - med många olika typer av människor.
Du har arbetat som marknadskommunikatör/marknadsförare i minst 3 år och är van att självständigt driva olika marknadsföringsprojekt. I den här rollen är du både strateg och doer. Get shit done är ett motto du skriver under på!
Du har utbildning inom marknadsföring, innehållsproduktion, kommunikation, journalistik eller liknande. Det är meriterande med erfarenhet av Hubspot.
Att arbeta datadrivet är något du gillar och du har en förståelse för optimering, kanalval och uppföljning/analys.
Du har erfarenhet av Facebook Ads Manager och Adobe InDesign. Det är också bra om du känner dig hemma i Excel (Vi arbetar i PC-miljö).
Har du arbetat med Employer Branding blir vi extra glada. Vi vill att du har erfarenhet av att marknadsföra och projektleda event.
Viktiga nyckelord är; driv, självledarskap, ödmjukhet.
Vårt erbjudande till dig:
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt (6 månaders provanställning).
Vi sitter i fina lokaler på Norra Hamngatan i centrala Göteborg.
Det finns möjlighet till visst hybridarbete.
Du får friskvårdsbidrag och sjukförsäkring samt möjlighet till förmånscykel.
Del i bonusprogram.
Vissa resor ingår i tjänsten.
Visst låter det spännande! Är det du som vill vara med och bidra till Veteranpoolens fortsatta tillväxt? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 1 mars 2026 2026. Vid frågor om tjänsten hänvisar vi dig främst till mejl; emelie.jacobsson@veteranpoolen.se
I processen ingår arbetsprover.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
