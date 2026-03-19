Marknadskommunikatör till Frico AB
Frico är den ledande tillverkaren av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar inom Europa. Sedan 1932 har Frico utvecklat och tillverkat energieffektiva produkter för ett komfortabelt inneklimat. Idag finns Frico representerat i 70 länder via dotterbolag eller distributörer. Huvudkontor ligger i Sävedalen utanför Göteborg, och bolaget ingår i Systemairkoncernen.
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett framgångsrikt och stabilt företag. Här finns utrymme för spontanitet, flexibilitet och humor som skapar grunden till vår arbetsglädje
Frico har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster. Marknadskommunikatör - Frico
Vill du arbeta i ett internationellt företag som utvecklar produkter för en mer hållbar framtid? Hos Frico får du möjlighet att arbeta i en organisation som värdesätter utveckling, samarbete och en god balans mellan arbete och fritid.
I över 90 år har Frico utvecklat och distribuerat energieffektiva produkter för ett komfortabelt inneklimat. Nu söker vi en marknadskommunikatör till vårt team i Sävedalen utanför Göteborg.
Om rollen
Som marknadskommunikatör hos oss har du en bred roll där du arbetar både strategiskt och operativt med vår marknadskommunikation. Du är involverad i flera delar av vår marknadsföring - från planering till genomförande. En viktig del av rollen är att arbeta med webb och sociala medier, där du ansvarar för att utveckla vår digitala närvaro och skapa innehåll som stärker Fricos varumärke och guidar våra kunder till rätt lösningar.
Du blir en del av ett engagerat team med tre marknadskommunikatörer och rapporterar till vår Marketing Communication Manager. I rollen arbetar du nära både säljorganisationen och produktavdelningen och har många kontaktytor, såväl internt som externt. Du samarbetar även med dotterbolag, distributörer och andra bolag inom Systemairkoncernen.
Vi söker dig som vill vara med och göra det enkelt för våra kunder att välja Frico.
I rollen kommer du bland annat att:
• Ansvara för och vidareutveckla vår webbplats samt våra sociala kanaler
• Delta i och delvis driva ett större projekt kopplat till utveckling av webb och digitalt innehåll
• Skapa content och marknadsmaterial för olika projekt, exempelvis kampanjer, annonser, foldrar och lanseringsmaterial
• Ge marknadssupport till vårt svenska säljteam samt våra dotterbolag
• Projektleda mässor, inklusive planering, koordinering och kontakt med monterbyggare och mässarrangörer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom marknadskommunikation, marknadsföring eller motsvarande
• Erfarenhet av webbpublicering och arbete i CMS
• 3-5 års erfarenhet av liknande arbete, gärna inom B2B
• God vana av att skapa innehåll för digitala kanaler, exempelvis text, bild och enklare rörligt material
• Mycket god digital kompetens, inklusive vana av Adobe-program (t.ex. InDesign, Photoshop och Illustrator) samt PowerPoint
• Grundläggande förståelse för analys och uppföljning av digital kommunikation, exempelvis via Google Analytics eller motsvarande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Som person är du resultatinriktad och kreativ. Du har förmåga att driva flera projekt och uppgifter parallellt, skapar helhetsbilder och göra prioriteringar i det dagliga arbetet. Du är van vid och öppen för att använda AI-baserade verktyg som stöd i arbetet, exempelvis för idéutveckling, innehållsproduktion och effektivisering av arbetsflöden. Det är också viktigt att du är flexibel och har lätt för att samarbeta med många personer.
Vad vi erbjuder
Hos Frico blir du en del av ett internationellt företag med en familjär kultur där samarbete, engagemang och långsiktighet präglar arbetet. Vi erbjuder bland annat:
• Nyrenoverade lokaler i Sävedalen
• Gratis parkering och goda kollektivtrafikförbindelser
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att påverka i din roll och bidra till utveckling av arbetssätt
Sista ansökningsdag är 30 april 2026, men urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Dahl, Marketing Communication Manager. Anna når du på telefon 031-3368652 eller via e-post på anna.dahl@frico.se
Kontakta Henrik Nilsson, HR Business Partner om du har frågor kring rekryteringsprocessen. Henrik når du på telefon 0761-004 453. Ersättning
Fast månadslön Frico tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frico AB
https://www.frico.net/se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
