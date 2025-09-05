Marknadsassistent till Ursviken Technology
2025-09-05
Ursviken är en global tillverkare av högkvalitativa maskiner inom plåtbearbetning såsom kantpressar, gradsaxar och andra specialdesignade maskiner för att möta våra kunders mest specifika behov. Ursviken har lång erfarenhet och ett stort kunnande om produktion inom tung industri och har som ambition att tillverka maskiner som är ledande inom flexibilitet, kvalitet och produktivitet med ett stort fokus på kunden. Sedan årsskiftet har Ursviken Technology en ny ägare, Vaski group som är Finlands snabbast växande industri och arbetar med standardmaskiner och automatiserade maskiner med varumärkena Vaski och Pivatic. Ursviken är en stabil arbetsgivare där alla brinner för innovation och teknik.
Är du en kreativ person med ett öga för detaljer och ett driv att utvecklas inom marknadsföring? Vi söker nu en marknadsassistent som vill bli en del av vårt professionella och engagerade team.Arbetsuppgifter
I rollen som marknadsassistent kommer du att arbeta nära vårt marknadsteam och bidra i det dagliga arbetet med att utveckla och stärka vårt varumärke. Du kommer att delta i planering och genomförande av marknadsaktiviteter, vara delaktig i skapandet och hanteringen av innehåll för olika digitala kanaler samt följa upp och analysera resultaten av våra kampanjer. Rollen innebär också att du är med och koordinerar event och marknadsinsatser samt bidrar med nya idéer och kreativa lösningar som driver oss framåt.
Hos oss får du en roll med varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt. Du blir en del av en internationell och växande organisation där du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor i en stöttande och kreativ miljö. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, attraktiva förmåner och en arbetsplats där dina ansvarsområden kan växa i takt med dina färdigheter.Profil
Vi söker dig som är kreativ och lösningsorienterad, samtidigt som du är strukturerad, flexibel och noggrann i ditt arbetssätt. Vi tror att du har utbildning inom marknadsföring eller kommunikation alternativt arbetslivserfarenhet. Du uttrycker dig mycket väl både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska, samt har god kännedom om sociala medier och digitala marknadsföringsverktyg. Har du dessutom erfarenhet av grafisk design eller videoredigering är det en klar fördel. Kunskap inom marketing automation ses som meriterande.Så ansöker du
Ansökan redan idag då urval sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För mer information är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Amanda Strömgren på 073 351 27 44. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
