Marknadsassistent på deltid till Swekaz
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Kungälv Visa alla marknadsföringsjobb i Kungälv
2025-08-20
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en student som söker ett meriterande deltidsjobb? Är du en kreativ och initiativrik person med passion för marknadsföring? Då har vi tjänsten för dig!
Nu söker vi en Marknadsassistent på deltid till Swekaz! Swekaz kombinerar historieberättande med utbildning genom att erbjuda böcker och föreläsningar om Förintelsen, baserat på verkliga upplevelser. Företaget drivs av författaren och läraren Stefan Kazikowski, som brinner för att sprida kunskap om historia och mänskliga rättigheter. Utöver detta erbjuder Swekaz även digitalisering av gamla VHS-kassetter samt privatundervisning i matematik och kemi.
Läs gärna mer på https://swekaz.se/
Som Marknadsassistent på Swekaz får du en central roll i att driva och utveckla marknadsstrategier för företagets böcker, med fokus på att nå en yngre målgrupp. I rollen erbjuds du friheten att leda dina egna projekt och bidra till att sprida viktig kunskap om historia och mänskliga rättigheter.
Du kommer att ansvara för att skapa och implementera effektiva marknadsplaner, utveckla engagerande marknadsföringsmaterial och texter, samt ta fram kostnadseffektiva lösningar för olika kampanjer. Du får även möjlighet att optimera och vidareutveckla Swekaz hemsida för att maximera synlighet och kundengagemang. Här erbjuds du en kreativ och självständig roll där du bidrar till verksamhetens tillväxt och framgång.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Swekaz. Tjänsten planeras att starta omgående eller enligt överenskommelse. Du kommer att arbeta 100 % på distans, men vi ser gärna att du är bosatt i Göteborg eller närliggande ort. Omfattningen av arbetet sker efter behov, men du förväntas kunna arbeta fyra timmar per månad.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Studerar inom marknadsföring eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
• Har viss erfarenhet inom marknadsföring och sociala medier, antingen genom jobb och/eller praktik
• Har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• Har du ett intresse för historia och böcker är detta mycket meriterande
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik och självgående - en person som trivs med att arbeta självständigt och leda sina egna projekt. Du har en kreativ ådra, är organiserad och strukturerad samt vågar tänka utanför boxen för att skapa engagerande marknadsföring. Din nyfikenhet och ditt genuina intresse för marknadsföring, historia och böcker driver dig framåt. För att lyckas i rollen krävs att du är engagerad, noggrann och har en stark känsla för ansvar.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9468169