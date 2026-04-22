Marknadsansvarig till DP Patterning!
DP Patterning är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och producerar flexibla mönsterkort med en patenterad, kemikaliefri process. Vår teknik möjliggör en mer hållbar, effektiv och skalbar tillverkning av elektronik för en global marknad. Efter en snabb tillväxtfas fokuserar vi nu på att stärka vår internationella närvaro och bygga ett starkt varumärke. Vill du vara med och bygga upp ett globalt varumärke inom hållbar elektronikproduktion? Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som Marknadsansvarig på DP Patterning har du helhetsansvar för att omsätta vår marknadsstrategi till operativt genomförande, struktur och mätbara resultat. Du arbetar nära CCO och fungerar som länken mellan affär, teknik och kommunikation.
Du äger och driver marknadsprocessen - från planering och prioritering till genomförande och uppföljning. Externa partners stöttar inom exempelvis SEO och produktion, men det är du som sätter strukturen, säkerställer kvaliteten och ser till att aktiviteterna levererar affärsnytta.
Du trivs i en roll med stort eget ansvar där du både bygger arbetssätt långsiktigt och får saker att hända i vardagen. Det här är en möjlighet för dig som vill vara med och utveckla ett globalt varumärke i ett bolag med stark tillväxt och hög teknikhöjd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för webbplats och SEO i samarbete med externa byråer
Planera och genomföra digitala kampanjer i kanaler som Google, LinkedIn, Facebook och YouTube
Arbeta datadrivet med analys, uppföljning och KPI:er Producera och kvalitetssäkra marknadsmaterial och texter på engelska
Planera och koordinera internationella mässor
Skapa innehåll till webbinarier
Placering är i Norrköping och arbetet sker huvudsakligen på plats. Du rapporterar till CCO.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och självgående marknadsprofil med erfarenhet av B2B-marknadsföring, gärna inom tekniska produkter eller elektronik. Du har cirka 5-7 års erfarenhet och är van att arbeta mot internationella marknader där engelska är ett naturligt arbetsspråk. Du är van att prioritera, fatta beslut och driva arbetet framåt utan detaljstyrning - samtidigt som du har gott omdöme och involverar andra när det behövs.
Du arbetar strukturerat och metodiskt, bygger processer som håller över tid och följer upp ditt arbete mot tydliga mål. Med din analytiska förmåga och starka kommunikation översätter du tekniskt innehåll till tydlig och affärsdrivande marknadskommunikation.
För att lyckas i rollen är du:
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad med stark prioriteringsförmåga
Drivande med hög genomförandekraft
Kommunikativ och prestigelös
DP Patterning - Our Story
DP Patterning was officially founded on April 9, 2013 - but our journey started more than 20 years earlier at RISE, where our founder, Staffan Nordlinder, and colleagues developed the patented Dry Phase Patterning (DPP) technology.
DPP is a unique, patented method for producing flexible printed circuit boards. Unlike traditional etching or printing, which often involve chemicals, water, and costly process steps, DPP uses a dry process to pattern conductive layers directly onto substrates. The result is a cleaner, safer, and more sustainable way of manufacturing electronics - one that reduces environmental impact, lowers costs, and improves efficiency.
Our first machine, the DPP 360, was built in-house, and in 2014 we delivered the first customer system to Mühlbauer for RFID and antenna applications. By 2018, our technology was running in serial automotive production, powering applications such as heating and battery management systems.
Since then, we have transformed our business model - from building and selling machines to producing high-quality, sustainable electronics ourselves, delivered directly to customers worldwide.
Our Values
Everything we do is guided by our values - Pioneer, Integrity, and Grit.
We lead the way by challenging conventional methods and driving innovation.
We do what's right by building trust, acting responsibly, and standing by our commitments.
And we never give up, pushing boundaries to make zero-emission electronics a global reality.
Intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på DP Patterning.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 17 maj 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
